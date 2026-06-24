Laporte: "Nico viene de una temporada difícil pero está cogiendo confianza"

Aymeric Laporte compareció en rueda de prensa para repasar la actualidad de la selección, que se mide a Uruguay este sábado. El central analizó el estado del equipo, su situación física y el desafío que supone el conjunto de Bielsa.

Sobre cómo se encuentra físicamente, Laporte explicó que ya está completamente recuperado tras el golpe sufrido ante Cabo Verde: “Me encuentro bien. En el minuto 80 tuve un golpe que me dolió y tenía dudas para el siguiente partido. Al final he podido entrenar con el equipo, he completado todos los entrenamientos y estoy bien”.

El defensor valoró también el rendimiento del equipo en el torneo: “Sabéis lo que podemos dar. Creo que nos representa más el segundo partido que el primero. En el primero intentamos tener el balón y ocasiones, pero no pudo ser. El segundo fuimos mucho más nosotros, mucho más España”.

Preguntado por Nico Williams, Laporte destó su evolución tras una temporada complicada: “Él mismo ha comentado que ha sido un año difícil, se ha perdido muchos partidos. Pero si está aquí es por algo, se le ve que va a más, está entrenando fuerte. Está cogiendo confianza y seguro que nos ayuda en los próximos partidos”.

Laporte también valoró las críticas tras el partido ante Cabo Verde: “Lo entendí perfectamente. Internamente no estábamos contentos, somos los primeros interesados en ganar todos los partidos. Supimos reaccionar en el segundo encuentro”.

En cuanto al planteamiento ante Uruguay, señó que el equipo aún está analizando al rival: “Nos quedan unas horas para examinarlos en profundidad. Lo importante es hacer nuestro fútbol, tener referencias pero centrarnos en nosotros y ser capaces de hacer un gran partido y ganarlo”.

El central recordó que el objetivo sigue siendo liderar el grupo: “Con cada partido esto va cambiando, cada 15 horas esto cambia. Nuestra idea es terminar primeros y ganar siempre. Luego depende de otras selecciones”. También ha tenido palabras para Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay:

“Todos lo conocéis muy bien. Me hizo debutar y nos reencontramos en Inglaterra. Solo tengo palabras de agradecimiento para él”. Por último, ha analizado el estilo de Uruguay y la dificultad del encuentro: “Sabemos que van a ir a full, como haríamos nosotros. Pero nosotros también iremos a full y ya está”.

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Laporte ha cerrado con un mensaje de confianza en el equipo: “Según lo que hemos visto, los que se encierran nos complican más. Llevamos 33 partidos sin perder, es una cifra importante. Nos han jugado de todas las maneras posibles, pero depende mucho de nosotros: si tenemos el día, es muy difícil ganarnos”.