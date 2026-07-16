Laporte, 'fórmula Iñigo Martínez' como complemento de Cubarsí

Se acaban los adjetivos para definir el Mundial de Pau Cubarsí. El central del FC Barcelona, con tan solo 19 años, está encadenando exhibición tras exhibición en la cita mundialista, dejando claro (por si alguien tenía alguna duda) que es uno de los mejores centrales de la actualidad. Nada de promesa o proyecto de jugador, es toda una realidad.

Lo cierto es que Cubarsí ya había demostrado en las últimas temporadas en el Barça ser un central de garantías. Bueno, más que eso. Había probado ser uno de los mejores jugadores en su demarcación a pesar de su juventud y escasa experiencia. Pero poco importa el bagaje cuando uno tiene el talento, el carácter y la personalidad para convertirse en un jugador de clase mundial.

Cubarsí y Lamine, en el duelo ante Francia / Agencias

Sin embargo, este Mundial ha disipado cualquier duda que aún pudieran albergar los más escépticos. Cubarsí se ha convertido en una pieza insustituible e imprescindible en el esquema de Luis de la Fuente. Ganador de duelos, sobrado de inteligencia táctica, siempre bien situado sobre el terreno de juego y con un dominio del balón que pocos centrales atesoran, el central catalán es, sin duda, uno de los mejores jugadores del torneo.

Ante Francia, volvió a ser decisivo para frenar a una delantera con elementos tan diferenciales como Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola... Pero Cubarsí destacó tras el encuentro el trabajo de todo el equipo: "Estamos muy ilusionados. Es el resultado de un trabajo magnífico que llevamos haciendo los últimos meses. Somos una gran familia y la competitividad en el equipo te hace ser mejor".

Pau Cubarsí: "Hemos callado muchas bocas" / Sport.es

Un socio ideal

Y si Cubarsí está brillando con tanta naturalidad, también es porque a su lado tiene al compañero perfecto. Aymeric Laporte está desempeñando un papel muy similar al que Iñigo Martínez ejerció durante la última temporada en el FC Barcelona. El defensor del Athletic ejerce del central experimentado que equilibra, ordena y libera de presión a su pareja para que pueda desplegar todo su potencial.

El internacional español aporta jerarquía, liderazgo y una calma fundamental en los momentos de mayor exigencia. Tiene una notable capacidad para interpretar el juego, corregir a campo abierto y sacar el balón con criterio encaja a la perfección con las virtudes de Cubarsí, formando así una de las parejas de centrales más fiables del campeonato.

Aymeric Laporte celebra la victoria contra Francia / Agencias

La fórmula recuerda inevitablemente a la que tan buenos resultados dio en el Barça con Iñigo Martínez. El defensor vasco asumía el rol de guía y de voz autorizada, permitiendo que Cubarsí creciera sin la responsabilidad de cargar con todo el peso de la zaga. Ahora es Laporte quien desempeña esa función con la selección y el resultado vuelve a ser sobresaliente.

¿Reencuentro en el Barça?

De la Fuente ha encontrado una sociedad de garantías para afrontar los partidos de máxima exigencia. La mezcla entre la veteranía de Laporte y el talento de Cubarsí ofrece un equilibrio difícil de igualar. Una combinación que explica buena parte de la solidez defensiva de España y que invita a pensar que la Roja tiene asegurado el futuro de su defensa durante muchos años. Y quien sabe si esta combinación se podría hacer realidad también en el Barça...

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Según la 'Cadena COPE', el nombre de Aymeric Laporte ha sido ofrecido al club azulgrana y su perfil encaja por experiencia y prestaciones. Sin embargo, la operación no sería sencilla, ya que tiene contrato con el Athletic hasta 2028 y su salida exigiría una negociación compleja. Aun así, es un futbolista que lleva tiempo estando en el radar de la dirección deportiva culé. Pero, por ahora, Laporte y Cubarsí forman una sociedad que ya ha llevado a España a la final del Mundial.