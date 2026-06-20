Laporte y Cubarsí, una relación estable

El empate sin goles ante Cabo Verde dejó un sabor amargo en la selección española por la falta de acierto en los metros finales, pero también algunas conclusiones positivas para Luis de la Fuente. Una de ellas estuvo en el eje de la defensa, donde la pareja formada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte ofreció una actuación muy sólida en el estreno mundialista.

Laporte habló claro sobre la selección española / AFP7 vía Europa Press

Ambos fueron titulares en el primer partido de la fase de grupos y respondieron con un encuentro sobrio, sin errores y transmitiendo seguridad durante los noventa minutos. España apenas concedió ocasiones claras a Cabo Verde y gran parte de ese mérito correspondió a una zaga que se mostró firme tanto en la anticipación como en la salida de balón.

Cubarsí, en un entrenamiento de la selección española / Alberto Boal / EFE

La apuesta del seleccionador no era, ni mucho menos, la más habitual en los meses previos al Mundial. Durante la preparación de la cita y también en los compromisos disputados durante las últimas ventanas internacionales, Laporte había compartido defensa con mayor frecuencia con Dean Huijsen o Robin Le Normand. Sin embargo, ambos se quedaron fuera de la lista definitiva para el Mundial.

De ahí que De la Fuente optara por juntar a Laporte con Cubarsí, que apuntan a seguir saliendo de inicio ante Arabia Saudita. La experiencia de Aymeric y la personalidad de Cubarsí formaron una combinación equilibrada. El primero aportó liderazgo y jerarquía en los momentos de mayor exigencia, mientras que el blaugrana volvió a demostrar una madurez impropia de su edad.

"Es un jugadorazo"

Ahora la gran incógnita pasa por saber si la pareja tendrá continuidad en el segundo encuentro de la fase de grupos frente a Arabia Saudí. Sobre el papel, todo apunta a que sí. La actuación ante Cabo Verde reforzó la idea del seleccionador y confirmó que la sociedad entre ambos centrales puede ofrecer muchas garantías al equipo en lo que queda de torneo.

Laporta, que fue uno de los futbolistas que atendió a la prensa en zona mixta se deshizo en elogios hacia su compañero: "Es un jugadorazo, con 19 años que tiene ya lleva muchos partidos en el Barça y en la selección. Y aún tiene muchos años por delante. El futuro dirá, pero tiene mucha madera", aseguró sobre el blaugrana.

Èric Garcia, en la recámara

No obstante, existe una variable que todavía puede alterar los planes de De la Fuente. Laporte arrastra algunas molestias físicas y su estado será evaluado hasta última hora. El defensa, de todas formas, no está ni mucho menos descartado y se evaluará su estado físico en el último entrenamiento previo al partido.

Pau Cubarsí, a su entrada en la Ciudad del Fútbol / Ángel Martínez / EFE

Si finalmente el internacional español no estuviera en condiciones de jugar, Eric García aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar. El futbolista del Barcelona no tuvo minutos en el estreno frente a Cabo Verde y podría debutar en el Mundial en un partido de máxima importancia para la selección.

España afronta el duelo ante Arabia Saudí con la obligación de ganar después del inesperado 0-0 de la primera jornada. Por ello, cualquier detalle relacionado con la alineación adquiere una relevancia especial. Aun así, si Laporte responde bien en las próximas horas, lo más probable es que De la Fuente mantenga la confianza en una pareja de centrales que dejó muy buenas sensaciones en su primera prueba mundialista.