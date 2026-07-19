Laporta, antes de la final: "Ahora es el momento de Lamine"

Joan Laporta se mostró optimista de cara a la final del Mundial entre España y Argentina. El presidente del FC Barcelona, presente en Little Spain (Nueva York) en la víspera del encuentro, aseguró que tiene "muy buenas sensaciones" y confía en que la selección de Luis de la Fuente imponga su estilo para conquistar el título.

"Tengo buenas sensaciones, muy buenas. La sensación es ganadora", afirmó Laporta, convencido de que España llevará la iniciativa. "La Selección Española tendrá la pelota. El estilo de juego es muy parecido al del Barça. Hay ocho jugadores nuestros y ese estilo genuino también se ha contagiado a la selección", destacó, elogiando además el trabajo de Luis de la Fuente.

El máximo dirigente azulgrana cree que la clave estará en repetir la actuación ofrecida ante Francia. "Puede salir un partido como el otro día y eso nos puede dar muchas opciones", señaló, antes de advertir sobre la principal fortaleza de la Albiceleste. "La baza de Argentina es un juego muy intenso. Espero que solo se quede en un juego duro y que no vaya más allá. Eso depende mucho del árbitro, que no sea permisivo", insistió.

Lamine Yamal, en un partido del Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Laporta también tuvo palabras para Lionel Messi, al que definió como "el mejor jugador de la historia del fútbol". Aun así, considera que la mejor manera de neutralizar al capitán argentino pasa por monopolizar la posesión. "Es un jugador determinante, pero se contrarresta teniendo la pelota, con las triangulaciones, los cambios de juego y dejando que sean los argentinos los que corran", explicó.

El presidente azulgrana aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje sobre el relevo generacional entre Messi y Lamine Yamal. "Claro que es muy difícil parar a Leo, pero también es muy difícil parar a Lamine. Creo y quiero que mañana sea el partido de Lamine y que ya se consagre, porque es ley del fútbol. Hay jugadores que son referencia en un momento determinado y ahora toca un cambio", afirmó.

Además, recordó la icónica fotografía de SPORT de Messi con un bebé Lamine Yamal, una imagen que considera un símbolo del trabajo de La Masia. "Es un orgullo que dos jugadores formados en casa puedan ser campeones del mundo. Messi nos ha dado años de gloria y forma parte del pasado glorioso de la historia del Barça. Ahora creo que es el momento de Lamine", aseguró.

Por último, Laporta destacó la fortaleza mental del extremo azulgrana pese a su juventud. "Lamine es un genio. Me gusta su actitud porque no se inmuta ante estos eventos. Es muy valiente, muy maduro para la edad que tiene. Estoy convencido de que esta noche dormirá tranquilo y mañana solo pensará en jugar un partido de fútbol", concluyó.