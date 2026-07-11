Laporta, espectador de lujo en el Francia-España de semifinales del Mundial

La victoria de España frente a Bélgica tendrá una incidencia directa en el día a día del FC Barcelona. La Roja disputará las semifinales del Mundial el próximo martes frente a Francia en Dallas. Sin lugar a dudas, se trata de uno de esos partidos especiales que contará con el apoyo de una nutrida representación institucional en el palco del estadio.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, será uno de los asistentes al gran duelo de semifinales que se disputará en Dallas. Laporta tiene previsto volar hacia la ciudad tejana este lunes y asistir en directo al enfrentamiento entre Francia y España. El viaje de Laporta al Mundial podría prolongarse unos días más en el caso de que España diera la sorpresa y se plantara en la gran final derrotando previamente a Francia, la gran favorita en todas las apuestas a día de hoy.

La presencia del máximo dirigente blaugrana en la cita mundialista no es de extrañar si tenemos en cuenta que, en buena medida, los éxitos de la selección que dirige Luis de la Fuente se han cimentado sobre la presencia de nada menos que ocho futbolistas del Barça (Ferran Torres, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Gavi, Joan Garcia, Eric Garcia y Dani Olmo). Con mayor o menor presencia sobre el terreno de juego, lo cierto que es la nómina de jugadores culers ha sido clave en el buen rendimiento de la Roja.

Destacada presencia del Barça

El próximo viaje de Laporta a Dallas no es la primera visita institucional del Barça en este Mundial. El pasado fin de semana ya voló Deco hacia tierras estadounidenses. Y es que el director deportivo blaugrana fue testigo de excepción del gran partido de octavos de final que disputaron España y Portugal.