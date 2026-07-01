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MUNDIAL 2026

Lamine Yamal señala a los 3 futbolistas que más le están gustando del Mundial

El atacante de la selección española confía en las posibilidades del equipo

Lamine Yamal: "Pienso que voy a ganar el Mundial este año"

Lamine Yamal: "Pienso que voy a ganar el Mundial este año"

El Partidazo

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Andrea Riera

Andrea Riera

Tras llegar al Mundial 2026 condicionado por unas molestias físicas que le han impedido disputar todos los minutos deseados, Lamine Yamal encara la fase decisiva del torneo con las mejores sensaciones desde que empezó la competición.

El extremo de la selección española aseguró en 'El Partidazo de COPE' que su recuperación avanza a buen ritmo y que ya está listo para asumir un papel protagonista: "Estoy al 80-90% y subiendo. Puedo jugar los 90 minutos contra Austria".

Con la mirada puesta en el encuentro de octavos de final, Lamine analizó el nivel que está ofreciendo España en el campeonato. El atacante considera que el equipo todavía tiene margen de crecimiento y que aún no ha mostrado su mejor versión sobre el terreno de juego.

"Veo al equipo muy bien, aunque claro que podemos mejorar, somos mucho mejores del nivel que estamos mostrando. Lo importante más que nunca es ganar. Obviamente hay que jugar bien, pero si juegas bien y pierdes, nos vamos todos tristes", declaró.

La selección española sueña a lo grande

La selección española sueña a lo grande / RFEF

El extremo afronta el Mundial con una mentalidad ganadora y no esconde cuál es el objetivo que tiene marcado desde el primer día de Mundial: "Cuando llego a una competición, pienso que la voy a ganar. Pienso que el Mundial lo voy a ganar este año. Es lo que ahora tengo en mente".

Durante la entrevista también fue preguntado por los jugadores que más le están llamando la atención en el campeonato, y destacó a varios futbolistas, mezclando estrellas consolidadas con otros nombres que están brillando durante el torneo.

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"De las estrellas, Vini me está gustando mucho. Obviamente Messi, y Saibari yo creo que está haciendo muy buen Mundial. Me parece un jugador que juega muy bien al fútbol. No solo mete goles, sino que baja a recibir y muy bien".

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