Lamine Yamal no se esconde: "No hablo con nadie del Madrid"

Lamine Yamal, una de las grandes sensaciones de la selección española y figura del Mundial con solo 18 años, ha concedido una entrevista a Juanma Castaño en Tiempo de Juego en la que ha dejado titulares tan inesperados como su peculiar relación con los jugadores del Real Madrid, sus manías con los comentarios del FIFA y su manera de convivir con la presión mediática.

El delantero ha mostrado una madurez sorprendente para alguien que ya carga con el peso de ser considerado uno de los futbolistas más determinantes del equipo.

El FIFA y los narradores que silenciaba

El joven recordó una anécdota de cuando jugaba al FIFA y escuchaba a Paco González y Manolo Lama.

Explicó que, aunque en ocasiones mantenía la narración activada, en otras la apagaba cuando los comentarios no le gustaban. "A veces sí, y a veces decían 'madre mía, el equipo este', no sé qué, y lo quitaba", confesó entre risas ante los propios narradores, presentes en la entrevista.

La presión de ser el jugador que puede cambiarlo todo

Lamine aseguró que entiende que la afición reclame al futbolista que más ilusión genera y que se siente cómodo con ese rol dentro de la selección. "Soy el 10, soy el extremo, soy el jugador que puede cambiar el partido… y estoy contento con eso", afirmó.

Para él, la presión solo se convierte en un problema cuando el jugador no puede responder a las expectativas. "La presión es el problema cuando no puedes hacer lo que te piden, y yo creo que sí puedo", sentenció.

Pitos, comparaciones y el pique del fútbol

El delantero recordó una conversación con su entrenador en la que se le comparaba con Pedri. "A mí Pedri me recuerda mucho a Iniesta… yo soy diferente", reflexionó.

Lejos de incomodarle, aseguró que convive bien con esa dualidad del fútbol. "A mí la mitad me va a querer mucho, y la otra mitad me va a querer… pero también mola el pique ese de fútbol", dijo.

Se comparó con grandes estrellas que también han sido pitadas, como Cristiano, Messi, Neymar, Vinicius o Mbappé, y afirmó que no desea cambiar esa relación con la grada.

La fama, Times Square y un sueño cumplido con su abuela

Lamine reconoció que disfruta viéndose en anuncios gigantes alrededor del mundo y compartió un recuerdo de infancia especialmente emotivo. "Siempre le decía a mi abuela: ojalá siga viva cuando salga yo alguna vez ahí", comentó en referencia a las marquesinas de publicidad.

Hoy ese sueño ya es una realidad y el jugador admite que le sorprende verse en lugares tan icónicos como Times Square.

El dinero, Hacienda y un 30 de junio 'duro'

El futbolista habló también del aspecto económico y admitió que el pago de impuestos del 30 de junio ha sido un día complicado.

Explicó que lleva semanas reuniéndose con sus abogados para asegurarse de que todo se haga correctamente y reconoció que la jornada ha sido dura. "Joder", respondió cuando le preguntaron si estaba fastidiado.

La frase que encendió la entrevista: "No hablo con nadie del Madrid"

Preguntado por su relación con Carvajal, Lamine Yamal fue directo y aseguró que no ha vuelto a hablar con él, aunque negó cualquier enemistad. "No hablo con nadie del Madrid", afirmó, una frase que repitió cuando se le pidió confirmación.

El Partidazo

Matizó después que tampoco habla con jugadores del Celta, salvo con Borja, restando dramatismo a un comentario que ya circula como uno de los titulares más destacados del verano.