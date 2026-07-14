Lamine Yamal provocó el penalti de Digne que adelantó a España: "La patada es inapelable"

España se adelantó en las semifinales del Mundial de 2026 mediante un tiro desde los once metros. El autor del gol fue Mikel Oyarzabal, el 'pichichi' de esta selección, pero los verdaderos protagonistas de la acción fueron Lucas Digne y Lamine Yamal.

El lateral francés cometió penalti en un grave error. Lamine se adelantó a Digne tras un control elevado, y el que será jugador del PSG en las próximas horas le golpeó la pierna, cuando quería despejar el balón.

El árbitro salvadoreño Iván Barton no dudó en señalar el punto de penalti.

"Es clarísimo. La patada es inapelable", decían en la retransmisión de la SER, aunque el exárbitro Iturralde González avisaba que creía que "van a anular el penalti porque se la lleva con la mano Lamine y es en ataque".

A pesar de eso, ni Barton ni el VAR revisaron la acción en el monitor, y el penalti se validó.

Maignan la acertó la intención a Oyarzabal, pero el balón, fuerte, elevado y bien colocado a la izquierda del cancerbero francés, tocó el fondo de las mallas para adelantar a España.

Posible roja a Olise

Una de las jugadas más polémicas de la primera parte la cometió Michael Olise sobre Rodri, en una patada que acabó en falta, pero sin tarjeta.

Según la cuenta 'Archivo VAR', la acción era merecedora de tarjeta roja.

"Olise llega muy tarde y clava los tacos en la cara externa del tobillo de Rodri, doblándoselo. Es roja directa", dice la cuenta de análisis arbitral. "La acción pone claramente en peligro la integridad física del jugador español."

A pesar de eso, según el excolegiado internacional Iturralde González, la acción se debía de haber peritado solo con tarjeta amarilla.

"Es una entrada de amarilla clara. No deja los tacos buscando carne. Eso sí, llega a impactar un poco más arriba, y es roja", decía el comentarista en la 'Cadena SER' durante la retransmisión del partido.

Barton se dejó el spray

Las semifinales del Mundial pueden pasar también una mala pasada. De hecho, el colegiado salvadoreño, ante uno de los partidos más importantes de su vida, salió al terreno de juego sin un accesorio que acabó necesitando a los pocos minutos del inicio, después de una falta de Adrien Rabiot sobre Dani Olmo.

El partido se tuvo que detener unos segundos porque el árbitro se había dejado en el vestuario el spray para marcar la distancia en las faltas.

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El salvadoreño tuvo que acudir al cuarto árbitro, el sueco Glenn Nyberg, para poder poner la barrera francesa a la distancia correcta.