Lamine Yamal y Nico Williams se pican por los títulos del Athletic y Barça: "¿Qué pasó?"

España ya está centrada en los deiceisavos del Mundial de 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. La selección de Luis de la Fuente se verá las caras contra Austria, en un duelo que se espera vibrante.

Ayer, la Selección Española de Fútbol publicó el último episodio que ha grabado para ofrecer contenido a los seguidores españoles, donde los protagonistas fueron Lamine Yamal y Nico Williams, dos de los jugadores más determinantes de 'La Roja'.

En un momento dado de la entrevista, el entrevistador Dani Martínez le dijo al extremo del Athletic Club de Bilbao que en la selección absoluta "es más fácil de entenderse cuando vienen ocho jugadores del Barça". Una declaración que no pasó por alto el de Rocafonda, pues no pudo aguantarse la risa.

El humorista expresó que "si este tío gana un balón de oro tienes que estar sin verle dos o tres años", a lo que Nico confesó: "Es un brasas". Asimismo, reconoció que "si ahora ya es inaguantable imagínatelo con un balón de oro".

El '10' del FC Barcelona no se quedó callado y Nico acabó diciendo que "me alegraría por él", pero también lo haría cuando gane "un título europeo", cosa que el club azulgrana lleva sin ganar desde 2015, cuando el conjunto liderado por Luis Enrique alzó la Champions League en el Estadio Olímpico de Berlín.

Por ello, Nico remarcó que el de Rocafonda no sabe lo que es ganar un título europeo: "Cero, cero eh, hermano. Ahora, toca callarte". En ese instante, el futbolista del conjunto azulgrana desveló que el jugador del Athletic Club siempre le manda "whatsapps" cuando ganan la Liga, cosa que es "imposible" que haga él hacia Nico.

Muchas risas en el último vídeo de la Selección Española de Fútbol / YOUTUBE

Nico sacó pechó de la Copa del Rey que ganaron en La Cartuja: "¿Qué pasó? Para fuera que fuisteis, hermano". Yamal contestó diciendo: "Yo tengo tres Ligas y una Copa del Rey...".

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Entre bromas, el futbolista del Athletic confesó que "no me interesa la Liga". Ambos jugadores tienen claro que España puede ganar a cualquiera selección y, por esta razón, son una de las claras favoritas a alzar la Copa del Mundo.