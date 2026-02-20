Lamine Yamal desvela parte de la canción del Mundial 2026: Un 'hit' de Van Halen reinventado por J Balvin y Travis Barker

Tiene tan solo 18 años pero Lamine Yamal ya goza de la atención de las grandes estrellas del fútbol mundial. Cualquier movimiento o publicación que haga el extremo del Barça tiene relevancia y esta ocasión no iba a ser menos tras compartir un trozo de la canción del Mundial de este verano en EE. UU, Canadá y México.

Se trata del tradicional himno promocionado por Coca-Cola, patrocinador principal de la competición más importante del mundo, que se titula 'Jump'. El tema todavía no ha sido publicado, pero con el pequeño 'teaser' que ha dejado escuchar el '10' azulgrana los aficionados ya podemos hacernos una idea de por donde van los tiros, a través de sus Instagram.

Lamine Yamal celebra un gol con la selección española. / Eurasia Sport Images

Es una propuesta donde colaboran algunos nombres importantes de la escena musical actual, como J Balvin, Amber Mark, el guitarrista Steve Vai y el irreverente batería de Blink-182, Travis Barker.

Los lectores más atentos se habrán percatado que el título de la canción coincide con el de la exitosa 'Jump' de la banda de rock Van Halen, publicada en 1984, aunque para conocer el tema al completo tocará esperar hasta el viernes 6 de marzo.

En unas declaraciones de la estrella catalana a 'Billboard', comenta que "antes de cada partido, no solo los jugadores, sino también los aficionados sienten la emoción", además de que "escucha música para prepararse antes de un partido, y cree que el nuevo himno de Coca-Cola, 'Jump', entusiasmará a todos por la Copa Mundial de la FIFA".

Realmente, en este pequeñísimo adelanto proporcionado por Lamine Yamal solamente se escucha un trozo de un verso de Balvin donde canta "celebramos un gol con euforia" y ni siquiera se puede escuchar la melodía que acompañará la letra.

Sin embargo, este himno ya ha aparecido en el primer adelanto de la compañía de bebidas bajo el nombre de 'Bubbling Up', que podría traducirse como 'emergiendo'. Este fue tan solo el primero de los tres adelantos que prepara Coca-Cola antes del inicio del Mundial en junio.

Cada Mundial tiene su canción y en 2022 en Qatar se apostó por 'Hayya Hayya' con Trinidad Cardna, Davido y Aisha; en 2018, en Rusia, fue 'Live it up' y cantaron Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi. Por otro lado, en Brasil 2014 fue 'We Are One', con Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte; aunque la más famosa de todas fue el 'Waka Waka' del Mundial de Sudáfrica en 2010, con Shakira y Frashlyground.