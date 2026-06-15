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Lamine tranquiliza a España: “Todo perfecto”

Lo que no se vio del España - Cabo Verde: Lamine ejerce de líder, la frustración de Gavi y la celebración de Cabo Verde

De la Fuente da instrucciones a Lamine Yamal

De la Fuente da instrucciones a Lamine Yamal / EFE

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Jordi Gil

Jordi Gil

Más allá del empate ante Cabo Verde, una de las imágenes que dejó el estreno mundialista de España tuvo que ver con Lamine Yamal. No solo por su regreso al césped, sino por el mensaje de tranquilidad que lanzó nada más acabar el partido. El extremo del Barça, que volvía a competir tras su lesión, transmitió calma sobre su estado físico. “Todo perfecto”, aseguró a SPORT, dejando claro que las sensaciones fueron buenas y que no notó molestias en la pierna.

Mikel Oyarzabal se estrelló ante Cabo Verde

Mikel Oyarzabal se estrelló ante Cabo Verde / DPA vía Europa Press

La frase, breve pero contundente, sirvió para rebajar la inquietud en torno a uno de los nombres propios de la selección. España se agarra al talento de Lamine y, en ese sentido, su mensaje fue una noticia casi tan importante como el propio partido. Más aún en un contexto en el que el vestuario español presentaba un ánimo bien distinto. Las caras al acabar el encuentro eran de evidente decepción, especialmente entre los más jóvenes. Gavi, Nico Williams o Dani Olmo reflejaban en sus gestos el golpe que supuso no pasar del empate en el debut. Lamine, en cambio, asumió el papel de líder de facto y tiró del carro también en lo anímico.

La selección celebra el cumpleaños de Unai Simon antes del España-Cabo Verde

Unai Simón, uno de los líderes del vestuario de España / RFEF

En esa misma línea se expresó también Unai Simón, que recordó que el Mundial es largo y que había que dar mérito a un rival que compitió a gran nivel. El portero ejerció como una de las voces de mando en un vestuario tocado, pero con la voluntad de relativizar un tropiezo que no condena a nadie tan pronto.

Cabo Verde, de fiesta

Y es que para Cabo Verde la noche fue histórica. Los Tiburones Azules, como se conoce a la selección caboverdiana, celebraron el empate como si hubieran ganado un título. No era para menos. Acababan de estrenarse ante una de las favoritas al Mundial y habían salido indemnes. Al final del partido dieron incluso una especie de vuelta de honor sobre el césped, entre aplausos y felicitaciones de buena parte del estadio, que terminó claramente de su lado. La figura más aclamada fue la de su portero, Vozinha, gran protagonista de la noche y foco de casi toda la atención.

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De la Fuente, todo un señor

También dejó una imagen destacada Luis de la Fuente. El seleccionador español aceptó el tropiezo con deportividad, sin gestos de frustración exagerados ni reproches públicos, y se abrazó con rapidez al técnico de Cabo Verde. Fue una forma elegante de reconocer el mérito del rival, más aún después de que él mismo hubiera avisado previamente de que esta selección podía convertirse en una de las revelaciones del torneo. España no ganó y el golpe se notó en las caras. Pero, entre la decepción general, Lamine dejó un mensaje para calmar a todos: está bien. Y eso, viendo cómo arrancó la noche, no era poca cosa.

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