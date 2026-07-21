De Lamine a Rodri, pasando por Mbappé y Olise: Los grandes líderes del Mundial

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya es historia del fútbol. Por primera vez, el torneo ha contado con la participación de 48 selecciones y, como de costumbre, nos ha dejado momentos memorables y nombres propios que han firmado grandes actuaciones.

Mbappé, líder en cuatro registros

El delantero del Real Madrid ha firmado la que hasta ahora es su mejor actuación en un Mundial a nivel numérico: ha terminado siendo el máximo goleador, con diez tantos, el jugador que más veces ha rematado, lo ha hecho en 41 ocasiones, el que más ha chutado a puerta, 23 veces, y el que ha terminado con más contribuciones de gol, es decir, el jugador cuya combinación entre goles y asistencias es más alta, con un total de catorce.

Michael Olise, máximo asistente

Francia era una de las selecciones más temidas del torneo debido a su gran ataque, pues además de contar con un Mbappé que ha tenido un gran rendimiento, Olise también ha estado a un nivel muy alto. El jugador del Bayern de Múnich ha dado siete asistencias, récord histórico de más pases de gol en una edición de Mundial.

Michael Olise, en acción contra Inglaterra / Agencias

Tillman lidera las goles de faltas y Kane los de penalti

Los goles de falta son una de las cosas que más gustan a los aficionados del fútbol, y en este Mundial se han metido un total de siete, de los cuales solo un jugador ha conseguido marcar más de uno: Malik Tillman. El mediapunta estadounidense ha anotado únicamente en dos ocasiones en todo el torneo, y ambas fueron de tiro libre: en dieciseisavos contra Bosnia y en octavos ante Bélgica.

Respecto a los penaltis, el jugador que más ha marcado ha sido Harry Kane: dos lanzados y ambos anotados. Tanto Mbappé como Messi podrían haber empatado al inglés, pero el francés falló uno, mientras que el argentino no transformó ninguno de los dos que ha chutado.

Harry Kane, lanzando un penalti contra Croacia que terminó marcando / EFE

Leo Messi, más centros y más remates desde fuera del área

Leo Messi ha sido sin dudas uno de los nombres propios del Mundial. El argentino lideraba prácticamente todos los registros hasta que, tras su floja actuación en la final, Mbappé le superó tras firmar un partidazo en la derrota francesa por 4 a 6 ante Inglaterra. Aun así, el argentino ha liderado en remates fuera del área, con un total de 19, y es el jugador que más centros ha hecho, con 46.

Rodri y España lideran los pases

Una de las claves que explican el éxito de la selección española en este Mundial es el control de la posesión, que ha provocado que generarle ocasiones haya sido algo realmente complicado para sus rivales. Viendo jugar a España, no sorprende que Rodri haya sido el jugador que más pases ha completado, con un total de 747, y que el podio lo completen otros dos jugadores de La Roja, Cubarsí y Laporte, con 668 y 618 respectivamente.

Rodri Hernandez, en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina / AP

Lamine, mejor regateador

Lamine Yamal no ha tenido su actuación soñada en el Mundial, apenas 1 gol y ninguna asistencia, pero esto no le ha impedido liderar en la que seguramente es su mejor cualidad: el regate. El de Rocafonda ha conseguido completar 35, según datos de la FIFA, por delante de Mbappé, Messi y Vinicius.

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Unai Simón y Orlando Gill, líderes en la portería

En portería, Unai Simón ha sido el portero que menos goles ha encajado, solo uno, por lo que, lógicamente, también ha sido el que más veces ha dejado su portería a cero, un total de siete ocasiones. Eso sí, en cuanto a paradas, el portero del Athletic Club ha estado lejos de ser el mejor, pues únicamente ha hecho diez en todo el torneo. Quien ha dominado este registro es Orlando Gill, el portero de Paraguay, que pese a haber disputado solo cinco encuentros, realizó un total de 23 paradas.