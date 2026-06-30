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Mundial 2026

Lamine se pronuncia sobre el fichaje del 9 para el Barça

El delantero azulgrana confiesa sus dos predilecciones de mercado

Lamine Yamal se ve campeón en el Mundial

Lamine Yamal se ve campeón en el Mundial / Lavandeira jr / EFE

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Tomàs Andreu

Tomàs Andreu

Lamine Yamal aprovechó la jornada para conceder sendas entrevistas radiofónicas a COPE y SER. El delantero, fiel a su estilo, no eludió ningún tipo de pregunta y se mojó abiertamente sobre la actualidad más rabiosa alrededor de la selección española y del Barça.

De entrada, en los micrófonos de la COPE, empezó por participar en el debate sobre qué tipo de delantero podría encajar mejor en Barça para sustituir a Lewandowski de cara a la próxima temporada. "Me gustan mucho Julián y Oyarzabal. Mientras meta goles, pero ese es trabajo de Deco", confesó.

Ya en tono más desenfadado, también valoró la llegada de Cucurella al Real Madrid. Un fichaje de impacto y que le afectará de pleno pensando en el próximo clásico de la temporada. Lamine lanzó su primer gran desafío. "Le he dicho a Cucurella que va a ser titular el primer día, y ya porque me lo voy a comer".

Siguiendo el hilo de las relaciones con jugadores del Real Madrid, y preguntado si había vuelto a hablar con Dani Carvajal, Lamine zanjó cualquier debate especulativo por la vía rápida. "No hablo con nadie del Madrid".

Optimismo mundialista

Ya en clave Mundial, Lamine reiteró su mensaje más optimista. Y es que el delantero siempre ha señalado que España debe aspirar a todo en la gran cita. "Creo que voy a ganar el Mundial este año". Un reto que pasaría por eliminar, entre otras, a una selección como la de Francia que hasta la fecha ha sido la que ha causado mayor impresión. "Francia no está mejor que España, no nos han ganado, no pueden ser mejores. El Mundial empieza ahora, no hay ninguna favorita".

El crack de 'la Roja' adelantó que la mejor versión de Lamine está aún por llegar. "Estoy al 80% o al 90%... y subiendo. Puedo jugar los 90 minutos contra Austria". A la hora de analizar las críticas recibidas por el mal juego del equipo en algunos partidos, quiso salir en defensa de jugadores cuestionados como Rodri o el caso de Pedri. "Son buenísimos. Pedri no está tieso y a Rodri le vi bien".

Lamine hizo su particular ranking sobre los jugadores que más le han gustado en esta primera fase del Mundial. "Me está gustando mucho, Vini. Obviamente, también Messi. Y Saibari veo que juega muy bien al fútbol".

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