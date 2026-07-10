Lamine, otra vez MVP

Lamine Yamal completó un brillante primer tiempo frente a Bélgica. El jugador del Barcelona fue el principal arma ofensiva del combinado de Luis de la Fuente, llevando de cabeza a la retaguardia e iniciando la acción que desembocó en el 1-0 de Fabián. Después de unos días duros, con el duelo frente a Portugal todavía en la memoria, Lamine demostró que no se amilana ante nada ni ante nadie y que las críticas son gasolina para su fútbol desinhibido.

El catalán bajó sus prestaciones conforme avanzaba el cronómetro, pero no perdió esa chispa que obligaba a Bélgica a recular más que a proponer. Lamine volvía a ser Lamine: nuevo MVP del partido.

Finalizó frustrado los octavos de final frente a las 'quinas' y eso en Lamine Yamal es sinónimo de marcha. La férrea cobertura a la que fue sometido por parte de Nuno Mendes desquició al de Rocafonda y Bélgica acabó pagando los platos rotos. Mucho más participativo por banda e implicándose en defensa, Lamine volvió por sus fueros, siendo una jaqueca constante para De Cuyper, que sólo pudo frenarle a base de faltas y con ayudas.

Lamine, cubierto por De Cuyper en el España-Bélgica / EFE

Clave en el 1-0

No tardó el barcelonista en hacer acto de presencia en el partido. Recuperando un balón con sutileza en una incursión de Doku, Lamine la pisó sobre la línea e inició una cabalgada característica, aunque le faltó precisión en el último pase. El azulgrana empezaba a hacer diabluras, dejando sus fintas y centros de exterior, como el que intentó sobre la media hora de juego en una penetración de Álex Baena.

El 1-0 rondaba y Lamine, quién si no, gestó la acción que desembocó en el tanto de Fabián. Habilitó a Pedro Porro por banda con un pase en profundidad, el lateral calabazón levantó la cabeza y sirvió para Olmo. Courtois detuvo la primera pero dejó un rechace manso para que el sevillano la empujara a la red.

Antes del empate de los 'diablos rojos', Lamine rozó el 2-0. Le hizo un traje a Doku, bailó sobre la pelota y finalizó con un zurdazo duro y seco que se perdió lamiendo el palo.

'Laminesistema'

Todos los caminos al área pasaban por Lamine Yamal. El juego de España se inclinó hacia la derecha, donde el de Mataró lo probaba una y otra vez ante una Bélgica cada vez más encerrada. El azulgrana se fue apagando conforme el cronómetro avanzaba. El depósito marcaba la reserva, pero la faena ya estaba hecha. España, sin Lamine al cien por cien, está en semifinales.