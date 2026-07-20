Lamine se corona en la rúa

La selección española de fútbol está celebrando por todo lo alto el título de campeona del mundo. Tras las respectivas recepciones en el Palacio de la Zarzuela y el Palacio de la Moncloa, los jugadores se han subido a un autobús para recorrer las calles de la capital en una ruta que culminará en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración.

Este tipo de recorridos deja momentos para todos los gustos. Y, como no podía ser de otra manera, también ha habido tiempo para que Lamine Yamal acaparara parte del protagonismo. Aunque quizá no haya firmado el torneo más brillante de su carrera, el joven futbolista ha vuelto a ser una pieza fundamental para que España conquistara el Mundial.

Durante el recorrido se le ha podido ver sonriente, relajado y disfrutando del cariño de la afición junto a sus compañeros. Uno de los momentos más curiosos llegó cuando Lamine se colocó una corona en la cabeza y sacó brillo al trofeo de campeón del mundo, una imagen que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

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No es una situación nueva para Lamine Yamal. De hecho, en alguna ocasión anterior, el joven futbolista del Barça ya había celebrado algún tanto simulando que se colocaba una corona sobre la cabeza con las manos. Esta vez, sin embargo, pudo llevar ese gesto un paso más allá al encontrar una corona real, que lució durante parte del recorrido de la celebración.