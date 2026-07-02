Lamine ya tiene claras las semifinales del Mundial

La selección española tiene sus ojos puestos en el partido de dieciseisavos de final contra Austria, que se celebra este jueves 2 de julio a las 21 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La 'Roja', para superar la eliminatoria, necesitará la mejor versión de Lamine Yamal, que ha ido sumando protagonismo con el paso de los encuentros. El jugador del Barça, antes del duelo contra los austríacos, ha desvelado cuáles serían sus semifinales ideales en este Mundial.

"Mis semifinales perfectas serían un España - Francia y un Argentina - Portugal", reconoció Lamine en el cuarto capítulo de 'La estrella que nos une', que también tuvo a Nico Williams como protagonista. Los dos extremos de la selección confían en derrotar por tercera vez al combinado francés, tras las victorias en las semifinales de la Eurocopa 2024 y en la Nations League 2025: "Ya les hemos ganado dos veces, así que otra, una más". El jugador del Athletic Club, eso sí, se muestra cauto, pues los galos cuentan todos sus partidos por victorias y han marcado 14 goles en cuatro partidos del Mundial: "Tienen una delantera...".

Lamine Yamal y Nico Williams, en el canal de la Selección Española de Fútbol / YOUTUBE

Sin embargo, no se puede dar el duelo que sueña Lamine en la otra semifinal, pues Argentina y Portugal no van por la misma parte del cuadro, después de que los lusos finalizaran la fase de grupos en segundo lugar, por detrás de Colombia. Además, si el equipo de Roberto Martínez hubiera terminado en primera posición, el partido entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo se habría disputado en los cuartos de final. La única opción tenía lugar con Portugal siendo una de las mejores terceras.

En el programa, Lamine y Nico coinciden en que la selección contra la que más ganas tienen de jugar es la 'Canarinha'. "Molaría enfrentarnos a Brasil, nos encanta Neymar", repiten los dos. El choque entre España y la pentacampeona del mundo se podría dar en una hipotética final. Antes, la 'Roja' debe derrotar a Austria en los dieciseisavos de final este jueves 2 de julio a las 21 horas.