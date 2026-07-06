Las lágrimas de Neymar: adiós a los Mundiales, adiós a Brasil y "se acabó"

La imagen de Neymar Jr llorando desconsolado sobre el césped tras el pitido final ya forma parte de la historia negra del fútbol brasileño. Brasil quedó eliminada en los octavos de final del Mundial ante Noruega, confirmando el naufragio de un proyecto que deja al astro de 34 años a las puertas de la retirada internacional y sin el ansiado título de campeón.

Vinicius se enfrentó con Nyland / WILL OLIVER / EFE

El delantero de la 'canarinha' llegó al torneo muy mermado físicamente. Una fragilidad que le obligó a perderse los dos primeros partidos de la fase de grupos. Su participación posterior fue residual: jugó muy pocos minutos contra Escocia y ni siquiera llegó a saltar al campo frente a Japón.

En el cruce decisivo ante Noruega, Carlo Ancelotti le dio entrada en la recta final del encuentro para buscar el pase a cuartos de final.

No tuvo efecto

Sin embargo, su presencia en el terreno de juego fue prácticamente testimonial. Apenas entró en contacto con el balón y no logró ser el jugador diferencial que Brasil necesitaba para revertir la situación. Su única aportación destacable fue un gol de penalti que sirvió como despedida de la Copa del Mundo.

Una acción que, además, estuvo marcada por la tensión, tras protagonizar un rifirrafe con el guardameta noruego, Orjan Nyland, antes de la ejecución.

Un declive prolongado y un futuro incierto

La sonrojante eliminación ante el combinado nórdico agrava la crisis de una selección brasileña que deambula sin rumbo en los Mundiales desde que ganara su última estrella en 2002. Las críticas apuntan directamente a Carlo Ancelotti, señalado por no haber sabido dotar de personalidad ni de juego competitivo a este grupo de futbolistas.

Para Neymar, este fiasco supone el punto final a su trayectoria mundialista. Aunque en su momento fue un futbolista mágico y absolutamente diferencial, la realidad es que el atacante lleva ya varios años muy lejos de su mejor nivel.

Raphinha consoló a Neymar / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

A sus 34 años, tras disputar sus últimos minutos en una Copa del Mundo, el futuro profesional del brasileño queda sumido en la incertidumbre. En zona mixta, tras el choque anunció que "lo intenté, lo intenté...ahora se acabó".