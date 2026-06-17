Las lágrimas de Messi en una noche perfecta con ocho récord mundiales

"El fútbol le debía un Mundial a Messi. ¿Y si le debía dos?", rezan los argentinos en un comercial de TyC Sports antes del Mundial. Una frase que empezó su camino este miércoles de madrugada en Kansas. La victoria de Argentina ante Argelia (3-0) significa dos cosas muy claras: la campeona del mundo no está muerta y Leo sigue siendo el mejor a sus casi 39 años.

Es muy difícil empezar un último Mundial de mejor manera de lo que lo hizo el '10'. Victoria ante una gran selección como la argelina y un hat-trick que pasará a los anales de la historia para romper ocho récords de la competición de un plumazo. Algo que dejó al mejor jugador de la historia con lágrimas en los ojos, una imagen para la posteridad del fútbol. Pocos goles le hicieron expresarse sobre el terreno de juego de esta manera, una muestra inevitable de que esto, aunque duela mucho, se está terminando.

Su carrera parece escrita como la historia más perfecta de este deporte. Si el Mundial de Catar sirvió para poner la guinda a su carrera, este gol ante Argelia cerró un círculo con una increíble casualidad. Messi marcó su primer tanto en un Mundial el 16 de junio del 2006 en Gelsenkirchen y 20 años exactos más tarde (el partido se jugó el 16 en Estados Unidos) marcaba su primer gol en su último Mundial.

De Jevric ese día de 2006 a Luca Zidane en 2026. Su 'hat-trick' fue mucho más que tres goles, ya que con esos tantos Messi llegó a una cifra total de 16 tantos en este torneo. Un número mágico que lo pone el primero en el ránking histórico de la competición empatado con Miroslav Klose. Leo arrancaba el encuentro por detrás de Mbappé, Müller, Nazario y Klose, y con sus tres goles terminó supernado a todos y quedandose igualado con el alemán.

Los otros siete récords de los Mundiales

Además de situarse arriba del todo en la lista de máximos goleadores del torneo, Messi sigue rompiendo récords cuando parece que ya no queda ninguno más por romper. Con su primer tanto ante Argelia, el argentino se convirtió en el futbolista que ha marcado a más selecciones diferentes en el torneo en toda la historia.

El '10' le ha marcado a un total de 11 combinados nacionales: Serbia, México, Nigeria, Bosnia, Irán, Croacia, Australia, Holanda, Francia (dos en una final de Mundial), Arabia Saudí y Argelia. Un récord que el argentino compartía con Ronaldo Nazario, Klinsmann y Miroslav Klose con 10 antes de estos últimos goles.

El primero y el último fueron desde fuera del área y en esto también es el mejor. Messi superó a Roberto Rivelino en el futbolista con más goles desde fuera del área en los Mundiales con seis tantos. El argentino le marcó a Bosnia, Irán y Nigeria en 2014, a México en 2022 y a Argelia en 2026 por partida doble. También deja atrás a futbolistas históricos como Matthäus y Forlán.

La celebración más repetida de la historia de los Mundiales / AGENCIAS

Con el segundo consiguió ser el jugador más veterano (38 años 357 días en conseguir un doblete en esta competición), superando al camerunés Roger Milla (38 años 34 días) cuando lo hizo en Italia 1990 ante Rumanía. Y con el tercero superó a Cristiano Ronaldo como el jugador más veterano en marcar un hat-trick. El portugués lo hizo con 33 años y 130 días ante España en Rusia 2018.

Por último, Messi superó o igualó tres récords más junto a Cristiano Ronaldo. El argentino jugó en Kansas su primer encuentro de su sexto Mundial, el único de la historia en conseguirlo hasta que Cristiano juegue este jueves y lo iguale. Con el tanto, Messi igualó al portugués como únicos jugadores en marcar en cinco Copas del Mundo, aunque el delantero del Al-Nassr puede batirlo si marca en esta edición. El ex del Barça no marcó en Sudáfrica 2010.

Finalmente, Messi también superó a Cristiano Ronaldo en el jugador con más brecha entre su primer tanto en un Mundial y su último gol. 20 años exactos en el caso del argentino y 16 años, 164 días en el del portugués. Aunque igual que en el último récord, si marca en este Mundial, le arrebataría el récord.