"Tus lágrimas son las nuestras, capitán"

El estadio no le traía buenos recuerdos al astro rosarino. En 2016, en la final de la Copa América del Centenario, la Albiceleste cayó en la tanda de penaltis contra Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Después del mazazo cayó la bomba: Leo Messi decidía alejarse 'sine die' de la selección Argentina.

Afortunadamente para el mundo del fútbol, el '10' se lo repensó y regresó posteriormente a las convocatorias de la selección nacional. El resto es historia. Messi volvió por todo lo grande, para coronarse el mejor de todos los tiempos y ganarse definitivamente el amor incondicional del pueblo argentino. Dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de 2022 lucen en su palmarés con Argentina.

Una década después, Messi volvía a Nueva Jersey para disputar la segunda final de la Copa del Mundo consecutiva, la tercera de su carrera. A sus 39 años, el argentino se ha marcado un torneo para enmarcar. Cuando nadie esperaba más del dios del fútbol, Messi ha demostrado que el paso del tiempo no ha erosionado su calidad.

Messi, durante la final / Europa Press

Una final irregular

Leo Messi no tuvo su partido soñado contra España. Bien vigilado, sin la incidencia de otras ocasiones. Argentina apenas propuso ante una Selección española que monopolizó el balón de principio a fin. Por ponerlo en perspectiva, la Albiceleste no chutó entre los tres palos durante los noventa minutos, un récord negativo en la historia de los Mundiales.

Aun así, Messi es siempre Messi. El rosarino dejó varios destellos de su calidad, con pases inverosímiles que sólo él puede ver, especialmente en la prórroga. En el añadido es cuando el '10' estuvo más participativo, incluso llegó a intimidar con un centro-chut que se envenenó y que cerca estuvo de sorprender con su rápida caída a Unai Simón.

Leo Messi, después de la final del Mundial / EFE

La desolación en rostro del argentino con el 1-0, una vez Slavko Vincic señaló el final del encuentro, compungió al mundo del fútbol. Messi, sentado sobre el césped con la mirada perdida, reflexivo... Quizás hayamos vivido el último Mundial de Leo Messi, pero menudo Mundial. ¿Se lo imaginan en 2030 con 43 años? Las lágrimas al recoger la medalla hablan por sí solas.