MUNDIAL 2026
Las lágrimas de Lautaro: "Desde que mi viejo me compró mis primeros botines, soñé con hacer este gol"
El delantero de Argentina, autor del gol de la victoria, no pudo contener las lágrimas tras la clasificación de la Albiceleste para la final de Nueva York
Todos los focos apuntarán a Leo Messi. No en vano él se echó el equipo a la espalda para que Argentina firmase su enésima remontada y se metiese en otra final de un Mundial. Pero el gran héroe ante Inglaterra fue otro, fue Lautaro Martínez.
El goleador del Inter de Milán, asistido por Messi, anotó el definitivo 1-2 de cabeza en el tiempo añadido y rompió a llorar tras el partido, soltando toda la emoción de golpe a pie de campo: "Es muy fuerte esto, muy fuerte".
No pudo aguantar las lágrimas Lautaro, que se acordó de su familia y en concreto de su padre: "De verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol".
"Tengo a mis dos hijos ahí que me han cambiado la vida. Disfruto de todo esto, disfruto de la vida. Soy otro hombre", añadió Lautaro con una voz entrecortada y sin poder pronunciar más de dos palabras seguidas sin emocionarse.
Preguntado por su gol, desveló el delantero que lo había soñado antes y que incluso tuvo una corazonada en el banquillo: "Lo soñé, te lo juro, se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol. Le dije a Facu Medina en el banco que iba a salir al campo y lo iba a ganar".
Ya sobre el partido, Lautaro valoró que la floja presión de Inglaterra les generó "más tranquilidad para mover la pelota": "Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles y después de tres años y medio, volvemos a jugar una final del mundo".
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