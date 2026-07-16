Las lágrimas de Lautaro: "Desde que mi viejo me compró mis primeros botines, soñé con hacer este gol"

Todos los focos apuntarán a Leo Messi. No en vano él se echó el equipo a la espalda para que Argentina firmase su enésima remontada y se metiese en otra final de un Mundial. Pero el gran héroe ante Inglaterra fue otro, fue Lautaro Martínez.

El goleador del Inter de Milán, asistido por Messi, anotó el definitivo 1-2 de cabeza en el tiempo añadido y rompió a llorar tras el partido, soltando toda la emoción de golpe a pie de campo: "Es muy fuerte esto, muy fuerte".

No pudo aguantar las lágrimas Lautaro, que se acordó de su familia y en concreto de su padre: "De verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol".

"Tengo a mis dos hijos ahí que me han cambiado la vida. Disfruto de todo esto, disfruto de la vida. Soy otro hombre", añadió Lautaro con una voz entrecortada y sin poder pronunciar más de dos palabras seguidas sin emocionarse.

Preguntado por su gol, desveló el delantero que lo había soñado antes y que incluso tuvo una corazonada en el banquillo: "Lo soñé, te lo juro, se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol. Le dije a Facu Medina en el banco que iba a salir al campo y lo iba a ganar".

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Ya sobre el partido, Lautaro valoró que la floja presión de Inglaterra les generó "más tranquilidad para mover la pelota": "Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles y después de tres años y medio, volvemos a jugar una final del mundo".