"Kylian, perdónanos": crean una nueva web de firmas para disculparse con Mbappé

Mbappé está intratable. El de Bondy está disputando un Mundial al nivel que todo el mundo esperaba de él. Ha igualado la cifra de 6 goles de Leo Messi en este torneo, situándose entre los máximos realizadores de la competición, aunque aún queda por detrás del récord histórico del argentino en los Mundiales (18 goles).

Si Francia está brillando, es en gran parte gracias a Kylian, que está siendo diferencial en cada partido. Ya lo demostró ante Suecia, en la victoria por 3-0, donde firmó un doblete decisivo que confirmó su excelente estado de forma.

Críticas desmesuradas

Parte del madridismo criticó al jugador por haberse marchado de vacaciones mientras arrastraba molestias físicas, lo que le impidió participar en el encuentro disputado en Cornellà ante el Espanyol. El futbolista ya había sufrido problemas musculares que le obligaron a abandonar el partido ante el Betis, generando preocupación en el cuerpo técnico y frustración en la afición.

El enfado de la afición blanca, como también se sumó la francesa, hacia el jugador, se transformó en firmas. Se inició la campaña ‘Mbappé Out’, en la que algunos aficionados mostraron su descontento con su actitud reciente fuera del campo y llegó a tener más de 15 millones de firmas. Sin embargo, éstas no sirvieron para nada, ya que no estaban en un medio oficial.

La afición francesa perdona a Mbappé

Pero tras el gran papel de Mbappé con Francia, parece haber cambiado todo, almenos en Francia. Ahora ha surgido una reacción opuesta bajo el lema "Kylian, perdónanos", que ya habría reunido más de 11.000 firmas, evidenciando la división de opiniones entre los seguidores.

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En este clima de tensión y expectación, el rendimiento de Mbappé en el Mundial vuelve a convencer, y parece que ha calmado las aguas tras un final de temporada polémico.