Ni Kylian Mbappé ni Michael Olise: Unai Simón tiene claro quién es el jugador más imprevisible de Francia

La selección española afronta este martes a las 21 horas una de las citas más importantes del Mundial. El equipo de Luis de la Fuente se mide a Francia en las semifinales con el objetivo de conseguir un billete para la gran final del próximo domingo.

En la previa del encuentro, Unai Simón concedió una entrevista a 'El Partidazo de COPE' para analizar cómo llega la selección al decisivo choque ante 'Les Blues'. El guardameta reconoció el enorme potencial del conjunto francés, aunque también transmitió la confianza con la que el conjunto español afronta una cita decisiva como esta.

Durante la entrevista, Juanma Castaño le preguntó si entendía que mucha gente viera a Francia como favorita para alcanzar la final, a lo que el vitoriano respondió que, por el nivel mostrado durante el torneo, también se podría decir lo mismo de 'La Roja'.

"También entiendo que España puede ser favorita y que ha estado mejor que otros rivales y que Francia en algún partido. Creo que cada uno tiene sus virtudes. Francia tiene esa pegada, tiene esas individualidades de ciertos jugadores que, si las ponen al servicio del equipo, pueden ser letales. Y nosotros sabemos que nuestra fuerza es el grupo, el equipo. Creo que somos una selección que sabe a lo que quiere jugar en ataque y en defensa, y una selección así es muy difícil de batir", declaró.

LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 02/07/2026.- Jugadores españoles antes del partido de la eliminatoria del Mundial 2026 que las selecciones nacionales de España y Austria disputan este jueves en el Estadio Los Ángeles (EEUU). EFE/Lavandeira Jr / Agencias

El portero aseguró que el vestuario llega convencido de sus posibilidades pese a la entidad del rival: "Sabemos que Francia es una superpotencia en el mundo del fútbol, pero los que lo vemos desde dentro, los que vemos cómo entrenamos y jugamos todos los días, confiamos mucho en el juego que tenemos. Esa es la mentalidad que tenemos: si cada uno hace su mejor partido y da su mejor versión, creo que no hay ninguna selección que nos pueda ganar".

En un momento dado, el periodista quiso saber si Mbappé era el futbolista que más respeto le daba de cara a la semifinal, aunque Unai Simón prefirió matizar la pregunta desde el primer momento: "Es que miedo no es la palabra".

El guardameta sorprendió con su respuesta y señaló a Ousmane Dembélé por delante de Mbappé: "Imprevisible es Dembélé porque usa las dos piernas de la misma manera. No voy a decir que Kylian es un jugador previsible porque tiene muchos registros, pero Dembélé tiene esos registros con las dos piernas, con centros y con disparos desde cualquier zona del área".

Juanma Castaño le preguntó cuál de los dos preferiría tener delante en un mano a mano y Unai Simón respondió entre risas: "Si viene uno contra mí, que esté algún defensa delante". Aun así, volvió a insistir en la idea que había defendido durante la entrevista: "Es más imprevisible Dembélé que Mbappé, aunque no prefiero a ninguno".