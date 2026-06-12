Kylian Mbappé: "Firmaría no marcar ningún gol a cambio de ganar el Mundial"

A solo cinco días de que la selección francesa inicie su andadura en Nueva York, Kylian Mbappé ha querido marcar el territorio. El capitán de 'Les Bleus' y delantero del Real Madrid concedió una entrevista al canal M6 donde ha dejado claras sus prioridades para esta cita mundialista: el éxito colectivo está por encima de todo. Sin embargo, la estrella gala no ha desaprovechado la ocasión para aportar su toque de pimienta a la actualidad, lanzando un afilado y cargado 'palito' de ironía sobre la polémica resolución de la última Copa de África en los despachos.

Un dardo al fútbol africano

Al ser preguntado por el estreno mundialista ante Senegal, el delantero no ocultó su opinión sobre la reciente polémica institucional que enfrentó a senegaleses y marroquíes por el título africano. Con una sonrisa cómplice soltó: "¿Rival difícil? Esto es el Mundial. Son campeones de África. No sé si es Senegal o Marruecos (risas). Es un gran equipo"

El éxito colectivo por encima de los goles

Más allá de la punzada de actualidad, la estrella gala se mostró tajante sobre sus objetivos individuales en esta Copa del Mundo. Mbappé aseguró de forma rotunda que aceptaría quedarse sin ver portería durante todo el torneo a cambio de levantar el trofeo de campeones el próximo 19 de julio.

“Lo haría rápidamente. Firmaría eso. Sería el primero en celebrarlo en los Campos Elíseos”, afirmó el jugador francés.

El atacante del Real Madrid insistió en que su único foco está en sumar una nueva estrella para su país, priorizando la gloria del equipo a su cuenta anotadora personal: "Por supuesto que quiero seguir escribiendo la historia. Pero lo que más quiero es volver a Francia con el Mundial"

Sin obsesión por Argentina ni cuentas pendientes

En su rol como capitán, Mbappé también analizó el papel de líder que le toca asumir en el vestuario para rebajar la euforia y gestionar la presión de los futbolistas más jóvenes del plantel. El delantero descartó de forma tajante que dentro de la concentración francesa exista un deseo de revancha contra la albiceleste tras la final disputada en Qatar.

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“Nos ganaron y lo merecieron. En el vestuario no tenemos la obsesión de volver a enfrentarnos a ellos. Si nos cruzamos, competiremos, pero no lo tenemos en mente”, dijo en la entrevista.