Kylian Mbappé (27 años): "De pequeño la gente me decía que era extraordinario, pero yo era un niño normal que cometía errores"

Este martes Francia y España se miden en una cita histórica. Ambas selecciones disputarán las semifinales del Mundial en un partido que se prevé imprevisible y de alto voltaje. Francia llega en un estado de gracia inmejorable. Mbappé colidera la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026 con 8 goles, al igual que Messi, manteniendo una batalla por la Bota de Oro.

Para Mbappé es un momento muy importante. Ha sido una temporada difícil, en la que no ha podido acontentar a la afición, a pesar de su excelente rendimiento a nivel de cifras. Con la selección ha dado un golpe encima de la mesa y se está reivindicando. El futbolista siempre se ha mostrado muy reservado, protegiendo especialmente a su familia, aunque con el paso del tiempo han ido saliendo a la luz algunos detalles desconocidos de su infancia en uno de los barrios más violento de París. Un pasado del que él ya se ha pronunciado públicamente.

Creció en un barrio estigmatizado

El meteórico ascenso de Kylian Mbappé está directamente ligado al papel fundamental que han tenido sus padres a lo largo de toda su carrera, desde que era un crío. Para el joven, la figura de sus progenitores ha sido clave para estar en el sitio en el que se encuentra a día de hoy.

La infancia de Kylian Mbappé fue de todo menos sencilla. Creció en Bondy, un barrio humilde y estigmatizado del noreste de París. Hijo de migrantes (padre camerunés y madre argelina), vivió rodeado de un ambiente complejo y a menudo conflictivo. Desde pequeño, sus padres utilizaron el fútbol como una herramienta fundamental para alejarlo de la violencia y las pandillas.

Wilfried Mbappé, su padre y exfutbolista, ha sido una persona muy importante en su formación deportiva; mientras que su madre, Fayza Lamari, de origen argelino, fue jugadora de balonmano y más tarde desarrolló su trayectoria profesional en el ámbito de la abogacía.

Kylian Mbappe celebra este jueves, al finalizar el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos. / Ángel Colmenares / EFE

El padre del astro madridista llegó a Francia en calidad de refugiado y en 1990 se incorporó al AS Bondy, equipo que marcaría después su futuro. "Me perdí la infancia de mi hijo, estaba siempre fuera, pero valió la pena", afirmaba su padre.

Fue allí donde conoció a Fayza Lamari, que entonces jugaba en la sección de balonmano del mismo club. La pareja creó su propia familia y decidieron asentarse en el suburbio de Bondy, ubicado a las afueras de París, a apenas diez kilómetros del centro de la ciudad. Un lugar que ha marcado para siempre los primeros años de Kylian Mbappé.

Mbappé estudió flauta

Mientras soñaba con ser como Cristiano Ronaldo, su gran referente, Kylian Mbappé compaginó desde niño su pasión por el balón con la música. Entre los 6 y los 11 años, acudía al conservatorio de su barrio, donde estudió flauta. Fue Céline Bognini, su profesora, quien precisamente despertó y fomentó ese interés musical, una figura a la que el futbolista francés ha recordado en varias ocasiones con cariño y palabras de agradecimiento.

Mbappé de pequeño. / Sport.es

"Era un niño normal que tenía un sueño. Siempre la gente me dice "tú eras extraordinario" y no, yo era un niño normal que jugaba al fútbol con sus amigos. ¿Qué tenía talento? Seguro, pero era un niño normal que cometía errores", reveló Mbappé a la presentadora. La educación fue una prioridad incuestionable, entendida como una base necesaria para su futuro más allá del deporte.

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En esta aparición, el deportista también ha expresado, de lo más transparente, que cuando era pequeño en su cabeza solo había cabida para el fútbol pero, también era consciente que el colegio era muy importante, un aspecto que su familia se encargó de reforzar desde el primer momento.