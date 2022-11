La rajada del Kun Agüero contra la selección argentina

El exjugador se mostró contrariado por la respuesta que recibió cuando quiso visitar a sus excompañeros de equipo "Tal vez no les habrá gustado alguna vez que opiné. Yo pregunté y viene de arriba", afirmó el Kun

Unas declaraciones de Sergio Agüero han roto la armonía que acompañaba a la selección de Argentina poco antes de su debut. El exjugador mostró su enojo porque aun no pudo visitar al actual plantel de la selección argentina que concentra en la Universidad de Qatar en el marco del Mundial de Fútbol. El exfutbolista, que se retiró el año pasado por problemas de salud, reclamó la credencial necesaria para poder visitar a sus excompañeros.

"Voy a ver si puedo ver a los chicos. Es medio raro el tema. No sé, supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me parece raro que me tarden tres o cuatro días. Yo pregunté y viene de arriba", afirmó el Kun en una transmisión mediante Twitch junto al actor e influencer Jero Freixas.El exinternacional por Argentina criticó a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA): "Es muy rara la situación. Hace un año estuve ahí con ellos. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Ha venido gente que quiso estar y se la hicieron", dijo.

Agüero quiso rebajar la polémica aclarando que "todo está bien" con sus excompañeros en la Selección y aseguró que su intención no es "ir a molestar. Los voy a alentar desde afuera", lamentó. Pero insistió en que le gustaría acceder a la concentración: "La única manera es que la FIFA me pueda autorizar", afirmó.

Agüero añadió que le gustaría saber la causa de los impedimentos que le están poniendo: "Eso es lo que quiero saber. No sé. Tal vez no le habrá gustado alguna vez que opiné", deslizó.

Terminó lamentando el trato discriminatorio que le están dando: "Da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y ya están ahí. Pero ¿cómo? ¿Le hicieron la credencial en cinco horas y conmigo tardan cinco días, supuestamente? Mi mensaje fue: "Si no quieren que vaya, está todo bien, pero que me lo digan en la cara".