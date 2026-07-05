Kroos sentencia a Alemania: "Está a años luz de poder ganar un Mundial"

Una de las grandes sorpresas del Mundial fue la derrota de Alemania ante Paraguay. La selección de Nagelsmann, que se postulaba como una de las claras favoritas para alzar la Copa del Mundo, no estuvo a la altura de un Paraguay que finalmente fue superior. Su eliminación ha traído opiniones de todo tipo, como la del exjugador Toni Kroos.

El exjugador de la selección alemana se ha mostrado muy contundente hablando de la derrota del combinado alemán. En su programa conjunto con su hermano de TikTok "Kroos & Kroos: el Mundial bajo la lupa", ha comentado abiertamente que la selección "no tiene ni un solo jugador de clase mundial" en este momento, matizando que, aunque hay futbolistas con potencial, ninguno está decidiendo partidos grandes.

Kroos ha dejado declaraciones demoledoras sobre el nivel de la plantilla que dirige Julian Nagelsmann y ha destacado la falta de carácter de la nueva generación de futbolistas alemanes. Afirmó que el equipo saltó al campo contra Paraguay pensando que ganarían "de cualquier manera" solo por llevar el escudo alemán.

Sentenció que Alemania está "a años luz de poder ganar un Mundial" y que deben ser realistas respecto a que actualmente existen otras potencias internacionales que "son simplemente mejores".

La exestrella del Real Madrid tiene muy claro que en la plantilla de Nagelsmann "los jugadores de clase mundial son quienes deciden todos los partidos". Y ahí es donde se ubican los jugadores de clase mundial en la lista de goleadores. Nosotros no tenemos ni uno, debemos ser honestos al respecto", aseguraba.

Además, situaba a la selección alemana a un nivel inferior: "Somos de segunda categoría a nivel internacional. Jugamos buen fútbol en los torneos, pero siempre nos faltaba algo".

Kroos explica que cuando formaba parte del combinado alemán y cosechaban éxitos en este tipo de torneos, "siempre daba la sensación de que podíamos subir una marcha en cualquier momento". Este equipo ya no es capaz de hacerlo".

La opinión de Kroos la comparte el excapitán alemán Michael Ballack, quien también señaló a las personalidades y mentalidad de los jugadores como culpables de la derrota. "Cuando dos equipos están igualados, todo se reduce a la fuerza de voluntad y la personalidad".

Para añadir que es clave arreglar una "gran deficiencia en ese aspecto. Necesitamos volver a desarrollar y cultivar personalidades fuertes en nuestras categorías inferiores", concluían los dos en el programa del exmadridista.