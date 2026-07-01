Kroos, contundente sobre el presente de Alemania: "Ni un solo jugador de clase Mundial..."

La Copa del Mundo de 2026 está dejando varias sorpresas, sin embargo, el resultado más inesperado hasta la fecha es la eliminación de Alemania frente a Paraguay, ya que si bien la 'mannschaft' sumaba dos ediciones del Mundial sin poder superar la fase de grupos, el haber pasado como primera en esta ocasión sumado al emparejamiento ante una selección a priori de nivel menor como Paraguay invitaban al optimismo.

No obstante, contra la selección sudamericana el choque se complicó al minuto 42 cuando Enciso adelantaba al conjunto paraguayo y, si bien Havertz anotó el empate en la segunda mitad y Jonathan Tah logró perforar la red en la prórroga con un gol que se anuló por una polémica falta frente al cancerbero rival, los fallos en la tanda de penaltis de Havertz, Wotemade y el propio Jonathan Tah sentenciaron a Alemania en la presente edición del Mundial.

Kimmich y Kroos con la selección de Alemania / Associated Press/LaPresse

"Pensamos que somos mejores que Paraguay y que ganaremos... y no es así"

Tras el batacazo mundialista, la leyenda de la selección germana Toni Kroos aprovechó el programa de TikTok que comparte con su hermano 'Kroos & Kroos: El Mundial bajo el microscopio' para comentar su punto de vista. "Actualmente no tenemos ni un solo jugador de clase mundial", sentenció el seis veces campeón de la UEFA Champions League.

Aunque intentó matizar su pensamiento al afirmar que "tenemos jugadores con potencial de clase mundial, pero eso no significa que sean de clase mundial", insistió en el hecho de que "los jugadores de clase mundial son los que deciden todos los partidos en un Mundial, y ahí es donde se encuentran los jugadores de clase mundial, en la lista de goleadores", antes de concluir que "no tenemos ni uno solo ahí y hay que reconocerlo".

Además, Kroos añadió una peculiar comparación con anteriores generaciones teutonas, al destacar que ahora "Alemania no es capaz de subir el nivel", mientras que en el pasado "cuando tuvimos torneos exitosos, siempre tenía la sensación de que podíamos cambiar a una marcha superior". Finalmente, para finalizar su contundente análisis del pinchazo alemán reflexionó sobre como, en el fútbol actual, no se gana por la camiseta y se necesitan hacer las cosas bien para poder derrotar a tu rival, así sea de menor entidad, "solamente pensamos que somos mejores que Paraguay y que ganaremos de alguna manera... y no es así", sentenció.