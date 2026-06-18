Krejci, el central killer que quiere recuperar el legado futbolístico de la República Checa

Las grandes épocas del fútbol checo se dieron hace ya muchos años, cuando República Checa todavía no existía y el territorio formaba parte de la antigua Checoslovaquia. En esa época, la selección fue capaz de ser finalista del Mundial en 1934 y en 1962 y ganó la Eurocopa en 1976 con el mítico penalti de Panenka.

Unos hitos que a día de hoy parecen estar demasiado lejos de las posibilidades de la selección. República Checa ha dejado de ser una selección habitual en los Mundiales: clasificó al de 2006, donde no pasó de fase de grupos, y esta es apenas su segunda participación.

A día de hoy, República Checa cuenta con un as bajo la manga que muchas selecciones seguramente no esperan. A la izquierda de una defensa de 3 se encuentra un central de casi dos metros que conocen bien los aficionados del Girona: Ladislav Krejci, un central con sangre de delantero.

Este olfato goleador ya lo demostró en la derrota frente a Corea: El lateral Vladimir Coufal puso un gran balón al área desde un saque de banda y desde segunda línea Krejci entró sin que ningun defensa lo esperara para rematar con mucha potencia el balón al fondo de la red con un gran cabezazo.

Y es que los goles de Krejci no son cosa nueva: el jugador ya suma 6 goles con su selección en 28 partidos. Si bien sus últimas temporadas no han sido especialmente prolíficas, 2 goles este año en Wolverhampton y 2 el pasado en el Girona, en su etapa en el Sparta de Praga vivió dos temporadas con números espectaculares para un central.

En la temporada 2023/24, Krejci metió 10 goles y repartió 6 asistencias en 33 partidos, y aún más surrealistas fueron los números la temporada anterior: ¡13 goles en 19 partidos de liga! Además de un gran rematador y llegador desde segunda línea, Krejci es también un gran lanzador de penaltis, aunque en la selección ese rol le corresponde a Shick, el delantero del Leverkusen.

La selección del ahora capitán Ladislav Krejci tiene una oportunidad única para conseguir una victoria en un Mundial, algo que no sucede hace 20 años, pues se enfrentan a una Sudáfrica que viene de un debut en el que dejó una imagen nefasta.

Noticias relacionadas

El central de 27 años quiere liderar a una selección que busca una alegría en un gran torneo, igual que en aquellos grandes tiempos de la ya extinta Checoslovaquia.