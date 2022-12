Koundé jugó con una cadena de oro ante Polonia

Las Reglas de Juego prohíben jugar con objetos de joyería Un miembro del cuerpo técnico 'bleu' le quitó el objeto a Koundé en el minuto 41 de partido

El emocionante Francia - Polonia dio mucho de qué hablar. El partidazo en el terreno de juego enfrentó a dos cracks mundiales como son Robert Lewandowksi y Kylian Mbappé, pero las redes también destacaron un nombre propio: Jules Koundé.

Y no solo por su bien hacer sobre el campo, sino porque saltó a disputar el partido... ¡Con una cadena de oro en el cuello!

Según la Regla 4 de las Reglas de Juego, los futbolistas no pueden "llevar equipamiento ni objetos peligrosos. Se prohíbe todo tipo de accesorios de joyería".

En estos casos, el motivo es que el cuerpo arbitral, liderado por el colegiado venezolano Jesús Valenzuela Sáez, no ha identificado el objeto en la revisión previa al partido.



Una vez empezado el partido, la regla determina que "el árbitro deberá ordenar al jugador que se quite el objeto" o que "salga del terreno de juego en la próxima detención si no puede o no quiere acatar la orden".

"Deberá amonestarse a todo jugador que rehúse acatar la regla o vuelva a ponerse el objeto", añade.

Un miembro del cuerpo técnico de la selección 'bleu' le quitó dicha cadena a Koundé en el minuto 41 de partido, antes de que el central sacara un saque de banda cercano al banquillo francés, para disputar lo restante de la primera mitad y el resto de la segunda parte sin joyería.