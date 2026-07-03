Koundé, sobre España: "Ser favorito no significa gran cosa"

Jules Koundé dejó un mensaje dirigido a España y, en especial, a su compañero en el Barcelona, Lamine Yamal, en la víspera del duelo de octavos de final que Francia disputará contra Paraguay en el Mundial 2026. El defensa francés elogió al internacional español, pero rebajó el peso de las etiquetas de favorita que rodean a la selección de Luis de la Fuente.

"Conozco muy bien a Lamine. Sé que es un jugador muy fuerte, un chico ambicioso que dice las cosas como las piensa y como las ve. La verdad es que ser favorito en una competición no significa gran cosa", afirmó Koundé, después de que el extremo español asegurara hace unos días que le gustaría medirse a Francia en unas semifinales y recordara la superioridad reciente de España sobre los franceses.

El lateral del Barcelona reconoció precisamente que esos precedentes siguen presentes, aunque negó que sean una obsesión para el grupo de Didier Deschamps: "Es verdad que, por desgracia, los últimos partidos contra España no salieron como queríamos. Lo sabemos, pero no me obsesiona ni me hace sufrir".

Jules Koundé, en el duelo entre Francia y Suecia / AGENCIAS

Antes de pensar en un posible reencuentro con España, Francia deberá superar a Paraguay en los octavos de final. Koundé avisó de que espera un rival muy exigente.

"Sabemos que Paraguay es un equipo intenso, pero también tiene calidad para jugar cuando sale desde atrás y para explotar los contraataques. Tendremos que estar intensos en los duelos e imponer nuestro físico", señaló.

El defensa también aseguró encontrarse en un buen momento pese a la acumulación de partidos y las altas temperaturas del torneo. "Me siento cada vez mejor físicamente. El calor aumenta la fatiga, pero nos adaptamos y aprovechamos cada día para recuperar. La hidratación juega un papel clave", explicó.

Koundé también dejó claro que las críticas no le afectan. "No las leo. Tengo la confianza del entrenador y de mis compañeros, que es lo más importante. También tengo mucha confianza en mí mismo", afirmó.

Por último, destacó el gran ambiente que existe en el vestuario francés y elogió el liderazgo de Kylian Mbappé. "Es un grupo muy unido y eso es muy importante si quieres llegar lejos en una competición. Kylian lidera con el ejemplo, escucha a sus compañeros y es un placer jugar con él", concluyó.