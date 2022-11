Koundé: "Estoy contento con mis actuaciones"

El defensor del Barça asegura estar progresando como lateral diestro tras su partido ante Dinamarca “Debo ofrecer más en ataque y tener más precisión técnica. Perdí balones fáciles ante Dinamarca”, ha admitido

Tras ser suplente y jugar únicamente durante el descuento del partido ante Australia, Jules Koundé debutó como titular en Qatar frente a Dinamarca. El defensor del FC Barcelona ocupó la banda derecha, una posición a la que ya se ha acostumbrado tras varios partidos como lateral en el conjunto azulgrana.

En la previa del encuentro que su selección disputará ante Túnez el miércoles a las 16:00 horas, Koundé valoró el nivel ofrecido en esa nueva posición: “Me siento bien en el lateral derecho. Ya lo hablamos antes de comenzar el Mundial con el entrenador, es muy importante saber con anterioridad qué papel vamos a tener, y eso me permitió concentrarme en mis nuevas tareas”.

El defensa del Barça admitió estar “bastante contento con la calidad del partido ante Dinamarca y con mis actuaciones”. “Confío en hacerlo bien en esta posición”, añadió.

Koundé también valoró la posibilidad de jugar como lateral zurdo si su entrenador así lo decidiese. “Siempre es una oportunidad jugar en la selección de Francia. Nunca he jugado en esa posición, pero siempre he intentado dar lo mejor de mí y con muchas ganas. Estoy progresando aquí. La banda izquierda es otra posición más. Puede que juegue ahí alguna vez, veremos qué decide el entrenador”, explicó en la rueda de prensa.

Sana competencia

Preguntado por la competencia que existe en su nueva posición, Koundé explicó tener una sana relación con Benjamin Pavard: “Es una sana competencia. Tratamos de sacar lo mejor de cada uno cuando jugamos. Aunque no es nuestra posición favorita, donde nos sentimos más cómodos, hay que aportar el máximo de ganas al equipo”.

Koundé no perdió la oportunidad para hacer autocrítica y explicar los aspectos en los que debe mejorar. “Tengo que ofrecer más ofensivamente y, sobre todo, tener más precisión técnica. Perdí muchas pelotas fáciles en el último partido ante Dinamarca”, detalló un Koundé que también admitió tener que mejorar en cuanto a “la comunicación” con sus compañeros. "Por suerte, tengo a Ousmane Dembélé delante y ambos nos conocemos bien, porque nos vemos todos los días en los entrenamientos del Barcelona, pero no necesariamente se pide lo mismo en un club que en la selección”, apostilló.

Riesgo de sanción

En caso de volver a ser titular ante Túnez el miércoles, Koundé deberá tener cuidado con sus acciones defensivas, pues la tarjeta que vio ante Dinamarca le obliga a no ser amonestado mañana si no quiere perderse los octavos de final. “Si el entrenador decide ponerme, jugaré y daré lo mejor de mí mismo, pero requerirá más atención por mi parte. Aunque no por eso bajaré mi nivel”, concluyó.