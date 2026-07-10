Koné hace olvidar a Tchouaméni

Qué fugaz es el fútbol. Hace apenas unos días, la baja de Aurélien Tchouaméni parecía un problema capital para Francia. El centrocampista del Real Madrid no es un jugador cualquiera para Didier Deschamps. Es uno de sus futbolistas de confianza, prácticamente intocable, junto a Adrien Rabiot. Los dos formaban ese eje que sostiene a una selección con muchísima pólvora arriba.

Pero en el fútbol, el presente ya es pasado. Y no espera a nadie. Ni a Tchouaméni. Deschamps tuvo que vivir sin él ante Irak, en la fase de grupos; contra Paraguay, en octavos; y ahora frente a Marruecos, en cuartos de final. En todos esos encuentros ha jugado Manu Koné, centrocampista de la Roma, y ha aprovechado la oportunidad hasta tal punto que quitarlo del once en el próximo encuentro, ante España o Bélgica, sería injusto. El triunfo ante Marruecos solo ha hecho que reafirmar su lugar en el once.

Manu Koné cuajó un gran partido en el Francia-Marruecos de cuartos de final del Mundial / EFE

Donde muchos habrían necesitado tiempo para acomodarse, Koné se ha incrustado en la medular de Deschamps como si hubiera estado en Rusia 2018 y Qatar 2022. Ha hecho olvidar a Tchouaméni en tiempo récord, no porque el jugador del Madrid haya dejado de ser importante, sino porque Koné ha convertido la emergencia en una solución que podría ser permanente.

Contra Marruecos, ya no se habló tanto del que faltaba, sino del que estaba. Koné dominó el centro del campo con su físico privilegiado, cortó balones, ganó duelos sin parar, llegó a múltiples coberturas y, con balón, estuvo muy limpio. Su manera de jugar se traduce en aire para que Rabiot pueda brillar más. Y no hay que olvidarse de que, además, posee un gran disparo a larga distancia, un recurso que Francia suele necesitar ante equipos de bloque bajo.

Pieza clave en los Juegos de París

Su mérito no está solo en correr, chocar o abarcar metros. Eso ya se le presuponía, y lo demostró con Francia en los Juegos Olímpicos de 2024, más allá de cada fin de semana en la Serie A. Lo verdaderamente valioso ha sido su capacidad para manejar la presión.

En un Mundial, con toda Francia mirando, y con el extra de tener que sustituir a un peso pesado del equipo como Tchouaméni, Koné ha respondido. Deschamps es un entrenador que cree mucho en la jerarquía y, en ese contexto, Tchouaméni se impone. Pero el fútbol tiene memoria corta y premia mucho el presente. Y el presente dice que Koné ha estado a la altura cuando Deschamps más lo necesitaba.

Manu Koné, jugador de Francia / EUP

Ese es el tipo de jugador que hace crecer al resto, pero que vive alejado de los focos. Mientras Mbappé, Dembélé u Olise agitan el ataque, Koné ha empezado a construir su candidatura desde una zona menos agradecida, pero igual de decisiva. Ha hecho lo que más valora Deschamps: competir, obedecer al plan y mejorar al equipo.

La lesión de Tchouaméni parecía una mala noticia irreparable. Manu Koné era la alternativa y, ahora, sacarlo del once empieza a parecer una decisión difícil de justificar. Eso sí que es un bendito problema para un entrenador.