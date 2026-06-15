Koeman, pasa de las críticas: "Vi muchas cosas buenas"

Los Países Bajos se dejaron dos puntos que pueden ser claves en la fase de grupos ante Japón. El combinado europeo 'tiró a la basura' la ventaja conseguida tras el gol de Summerville y todas las críticas se dirigieron al banquillo neerlandés.

Koeman dejó de lado el partido y metió defensas en la segunda parte para aguantar el resultado. Japón tuvo la pelota durante los últimos minutos, ya que Países Bajos se la regaló. Al final, los nipones igualaron el duelo.

"Empiezas con un empate; ¿puedes estar satisfecho con eso? Vas ganando dos veces, pero creo que, en definitiva, teniendo en cuenta las ocasiones de gol de ambos equipos, hubo muchos buenos momentos para ambos, pero creo que fue un gran partido. Así que puedes estar tranquilo con el empate", dijo Koeman en zona mixta.

Keito Nakamura, de Japón, remata ante Dumfries, de Países Bajos, en el Mundial 2026 / EFE

El primer encuentro del Mundial siempre es el que más tensión crea por la importancia de debutar en un torneo así, algo que el neerlandés confirma: "Sí, también se notaba en ellos, ¿verdad? Suelen presionar mucho. Solo lo hicieron cuando iban perdiendo. No antes, creo que por miedo. Pero pueden defender bien. Pero a pesar de eso, marcamos dos buenos goles. Sí, y es una pena que de un córner... creo que lo tocó uno de nosotros o uno de ellos. Ha terminado 2-2, pero puedo vivir con eso".

A pesar de las numerosas críticas, el exentrenador del Barça se marchó feliz del estadio: "Por supuesto que el resultado es lo más importante. Japón es un equipo muy fuerte y bueno. Así que puedo vivir con eso. Hay muchas cosas de las que aprender, pero también vi muchas cosas buenas".

De Jong ve a España como favorita

Frenkie de Jong también habló tras el encuentro y lo hizo en la Cadena COPE. El centrocampista azulgrana se mostró feliz de jugar con su selección y dejó claro cómo ve a España de cara al Mundial: "Muy orgulloso de representar a mi país en un Mundial. Muy ilusionado por lo que queda. España tiene muy buen equipo, tiene muchas opciones de ganar. Me da igual dónde la gente nos ponga, tenemos el objetivo de ganar el Mundial".

Al culé también le preguntaron por el fichaje de Dumfries por el Real Madrid, pero no quiso entrar en la operación de su compatriota: "No sé si está confirmado lo de Dumfries al Real Madrid", contestó.