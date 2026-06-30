Koeman dimite como seleccionador de los Países Bajos

Los Países Bajos se despidieron del Mundial mucho antes de lo esperado. La Oranje cayó en la tanda de penaltis ante Marruecos en uno de los encuentros más igualados de la primera ronda eliminatoria, pero la actuación de Yassine Bounou desde los once metros acabó decantando la balanza a favor del conjunto africano, que selló su clasificación para los octavos de final.

La eliminación supone un duro golpe para una selección que llegaba con aspiraciones de pelear por el título. Después de alcanzar los cuartos de final en el Mundial de Catar, el combinado neerlandés ha dado un importante paso atrás al quedarse fuera ya en dieciseisavos, dos rondas antes que en la anterior edición. Una decepción que ha tenido consecuencias inmediatas.

"Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos. Por eso me duele que mi periodo con Holanda termine así. Todos soñamos con una Copa del Mundo donde haríamos historia. Eso no pasó. Nadie está más decepcionado por eso que yo. Como entrenador nacional, tienes esa responsabilidad. Siempre lo he sentido y siempre lo sentiré. En los últimos años, también me han hecho darme cuenta de que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas pelea una dura batalla, tu perspectiva cambia. Mi esposa Bartina me ha apoyado todos los días a pesar de su propio proceso de enfermedad y me ha animado a completar mi trabajo como entrenadora nacional. Eso testifica una fuerza increíble. Le estoy más agradecido por eso de lo que nunca puedo expresar con palabras", explicó el entrenador en sus redes sociales.

Ronald Koeman no continuará al frente de la selección neerlandesa. El técnico pone fin a su segunda etapa como seleccionador después de no cumplir con las expectativas en un torneo en el que los Países Bajos partían como uno de los equipos llamados a llegar lejos. La federación ha optado por abrir un nuevo ciclo con el objetivo de reconstruir un proyecto que ha dejado muchas dudas durante el campeonato.

Koeman había regresado al banquillo de la Oranje en 2023 para sustituir a Louis van Gaal, con la misión de consolidar el crecimiento de una generación repleta de talento y volver a situar a los Países Bajos entre las grandes potencias del fútbol internacional. Sin embargo, el equipo no ha terminado de encontrar una identidad sólida y el revés sufrido frente a Marruecos ha acabado precipitando una decisión que ya llevaba tiempo sobre la mesa. Además, la propuesta del equipo europeo no fue para nada del estilo tradicional de los Países Bajos y fue sometida durante todo el encuentro por Marruecos.

Ahora, la federación neerlandesa deberá buscar un nuevo seleccionador que lidere el próximo proyecto con la vista puesta en la próxima Eurocopa y en el siguiente ciclo mundialista. El relevo tendrá el reto de recuperar la competitividad de una selección histórica que vuelve a quedarse lejos de las expectativas en una gran cita internacional.