Koeman avisa de los problemas de De Jong: "Tiene una molestia por debajo de la zona abdominal"

Frenkie de Jong vuelve a encender las alarmas en la selección neerlandesa. El centrocampista del FC Barcelona es duda para el partido que Países Bajos disputará ante Suecia, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial. El futbolista sufre molestias físicas tras el último compromiso con la Oranje, lo que ha llevado al cuerpo técnico a monitorizar su evolución en las últimas horas. Aunque no se trata de una lesión grave en principio, su participación ante el combinado escandinavo está ahora en duda.

El seleccionador Ronald Koeman mantiene la prudencia y no quiere asumir riesgos con uno de sus jugadores clave en la construcción del juego. "Frenkie tiene una molestia por debajo de la zona abdominal", informó Koeman, quien destacó la "inteligencia táctica" del centrocampista del Barcelona. De Jong, pieza fundamental en el centro del campo neerlandés, ya ha sido sometido a controles médicos adicionales para determinar si puede estar disponible en condiciones óptimas.

No está siendo la temporada más fácil de Frenkie de Jong. Con el FC Barcelona se perdió 13 encuentros este curso por dos lesiones que lo apartaron del equipo de Hansi Flick y ahora se perdería un segundo encuentro clave de los neerlandeses ante Suecia. Hay que recordar que el equipo de Ronald Koeman empató ante Japón en la primera jornada, un resultado que dejó al seleccionador muy tocado.

Los Países Bajos no pudieron ante Japón / Kenneth Fernandez / EFE

De Jong es el segundo jugador azulgrana que cayó lesionado en esta segunda jornada del Mundial, ya que Raphinha tuvo que ser sustituido en el partido entre Brasil y Haití. El brasileño se marchó en la primera parte tras unas molestias físicas y pasará pruebas médicas a su vuelta a Nueva Jersey.

Holanda se la jugará sin su mejor jugador ante una Suecia muy poderosa en ataque, aunque Ronald Koeman afirmó este viernes que no le asustan Alexander Isak y Viktor Gyokeres: "No estamos asustados. Obviamente, son jugadores magníficos y tendremos que ver cómo gestionarlo. Hicieron un gran partido contra Túnez; vamos a prestarles atención. Tenemos que centrarnos en todo el equipo. Suecia logró una gran victoria contra Túnez; es un equipo peligroso. Nosotros empatamos y no conseguimos ganar a Japón. "Mañana es un partido importante para nosotros y todos están preparados", afirmó en rueda de prensa.