Klopp saca su lado más crítico con Alemania: "Perder balones en zonas equivocadas es una catástrofe"

Jürgen Klopp es un tipo exigente. Así consiguió devolver al Liverpool a lo más alto de Inglaterra y de Europa. Ahora vive otra ilusionante e intensa etapa, aunque lejos de los banquillos, ya que ejerce de actual jefe del departamento de fútbol de Red Bull, cargo que asumió al poner fin a su etapa en Anfield. Un nuevo puesto que para nada le ha cambiado su manera de entender el deporte rey.

Lo demostró al valorar la derrota de Alemania ante Ecuador por 2-1 para echar el cierre al Grupo E, un partido intrascendente para la Mannschaft, que ya tenía la primera plaza asegurada para pasar a dieciseisavos de final en condiciones óptimas.

Gonzalo Plata y un gol de oro para Ecuador ante Alemania / EFE

Ahora, actuando como analista del Mundial 2026 en Magenta TV junto a una figura legendaria del deporte rey como Mats Hummels, ambos fueron bastante duros con el rendimiento del equipo de Julian Nagelsmann, que no rotó en exceso pese a poder hacerlo.

Klopp señaló que la tetracampeona del mundo eligió “los recursos equivocados” frente a “un rival agresivo”, Ecuador, y planteó mal el partido: “Hicieron un fútbol equivocado”. Además, el técnico señaló que “desde el minuto 12 no tuvimos profundidad” y criticó que el equipo “defendió en bloque bajo, como si quisiera ensayarlo. Hubo demasiadas cosas que no funcionaron”, añadió.

El entrenador del Liverpool Jürgen Klopp / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Pero hubo más. “No dio la impresión de que fuéramos a pasearnos por las siguientes rondas”, afirmó el exentrenador del Liverpool, que también destacó la falta de actitud en algunos jugadores. “Tenemos que mezclar nuestra calidad con una mentalidad extraordinaria. ¿Ha faltado hoy esta mentalidad? Por supuesto”, comentó.

“Tenemos que aumentar el ritmo de juego. Ecuador jugó con mucha más emoción porque se jugaba seguir vivo. Debemos igualar, como mínimo, esa intensidad. Perder balones ya es malo, pero perderlos en las zonas equivocadas es una catástrofe. Nos devoraron en los duelos en el centro del campo”, analizó el que hasta hace poco era uno de los mejores entrenadores del mundo.