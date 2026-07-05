Klopp es el futuro de Alemania: vuelta inminente a los banquillos

Jürgen Klopp será el futuro de Alemania. Así lo ha adelantado Fabrizio Romano, quien asegura que el técnico alemán ya ha aceptado convertirse en el nuevo entrenador principal de la Mannschaft. El acuerdo todavía no está completamente cerrado, ya que quedan por resolver detalles importantes relacionados con la duración del contrato, que se espera que sea de largo plazo, el proyecto deportivo y su salida del Grupo Red Bull. Sin embargo, el camino está marcado: Klopp volverá a los banquillos para liderar a la selección alemana.

El propio Klopp ya había dejado entrever este escenario el sábado, cuando reconoció en Magenta TV que se sentía “preparado” para asumir un nuevo reto tras la dimisión de Julian Nagelsmann y el fracaso de Alemania en el Mundial.

Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania / EFE

“Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en el Liverpool. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado”, afirmó el técnico alemán.

Aunque el momento no es del todo sencillo por su actual vínculo con Red Bull, Klopp considera que se encuentra en una situación muy diferente a la de años anteriores, cuando también fue relacionado con la selección alemana. Ahora, con las energías renovadas y el deseo de volver a competir al máximo nivel, el reto de dirigir a Alemania aparece como una oportunidad difícil de rechazar.

El entrenador alemán Jürgen Klopp, en un evento de Res Bull en Salzburgo. / Jan Woitas/dpa

Su salida del Grupo RB deberá ser negociada con Oliver Mintzlaff, pero el propio Klopp sugirió que existe buena predisposición para encontrar una solución. El técnico explicó que Mintzlaff también entiende la importancia del fútbol alemán y estaría abierto a mantener conversaciones para facilitar una salida que beneficie a todas las partes.

Algunos medios aseguran que Klopp tiene una cláusula de salida en su contrato en caso de recibir una llamada de la selección alemana. Mientras tanto, Red Bull ya se habría movido pensando en un posible reemplazo. Según Fabrizio Romano, Oliver Glasner fue uno de los nombres valorados, aunque finalmente su futuro apunta al Nottingham Forest.

Por su parte, Klopp quiso dejar claro que Alemania necesita algo más que un simple cambio en el banquillo. La eliminación ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 es la muestra de que existe un problema estructural en el fútbol alemán. El técnico considera que Alemania se encuentra en un punto de inflexión.

“El fútbol alemán se encuentra ahora en una especie de punto de inflexión. Tenemos que cambiar muchas cosas de manera profunda. Que al final sea yo quien asuma el cargo, o cualquier otra persona, no cambia el hecho de que esas transformaciones son necesarias”, señaló.

Ahora, con el anticipo de Fabrizio Romano, aquellas palabras cobran todavía más fuerza. Klopp no solo estaba valorando la posibilidad: estaba preparando el terreno para su regreso. Alemania busca reconstruirse tras otro golpe mundialista y todo apunta a que será Jürgen Klopp quien lidere esa nueva era.