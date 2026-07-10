Klopp desvela su intento por fichar a Mbappé: "Fue el traspaso frustrado más caro en el que invertimos"

Kylian Mbappé sigue agrandando su leyenda en el Mundial 2026. El delantero francés volvió a ser decisivo en la victoria por 2-0 frente a Marruecos en los cuartos de final, marcó uno de los goles del encuentro y se colocó como líder de la Bota de Oro junto a Leo Messi.

Tras el encuentro, Jürgen Klopp comentó una de las historias más sorprendentes sobre su posible fichaje por el Liverpool en un pasado. El técnico alemán hace de comentarista en la televisión teutona. Klopp reconoció un espectacular operativo que organizó el Liverpool cuando Mbappé todavía militaba en el Mónaco y era una de las mayores promesas del fútbol mundial. Pese al esfuerzo realizado por los 'reds', el atacante terminó decantándose por el PSG.

"Fue el traspaso frustrado más caro en el que invertimos", confesó Klopp entre risas. El alemán explicó que el Liverpool puso en marcha un plan casi secreto para intentar convencer al futbolista y a su entorno.

"Volamos desde Blackpool hasta Niza. Allí toda la familia Mbappé subió a bordo de un avión privado con cinco habitaciones o algo así", relató. El presentador Johannes B. Kerner, sorprendido por la historia, le preguntó si realmente habían utilizado un avión de esas dimensiones, a lo que Klopp respondió: "Sí, sí, realmente nos lucimos".

Lo más llamativo, sin embargo, llegó después. Para evitar que la reunión saliera a la luz, el avión ni siquiera tenía un destino concreto. "No podíamos ser vistos", explicó Klopp. "Volamos en círculos, hablamos con la familia, comimos buena comida... Fue fantástico".

Pese al despliegue del Liverpool, la operación nunca llegó a buen puerto. "Y luego se fue a París...", concluyó Klopp, recordando cómo Mbappé acabó firmando por el PSG en el verano de 2017 antes de convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta.