Klopp, más cerca de volver: Alemania le espera

La eliminación de Alemania en dieciseisavos de final del Mundial frente a Paraguay ha desencadenado una profunda crisis en la Federación Alemana de Fútbol. Mientras el equipo regresa a casa tras una decepción histórica, en los despachos ya se trabaja en una reestructuración que podría provocar la salida de Julian Nagelsmann y abrir la puerta a la llegada de Jürgen Klopp como nuevo seleccionador nacional.

Nagelsmann abandonó discretamente el aeropuerto de Múnich tras regresar de Estados Unidos, evitando el contacto con la prensa en lo que podría haber sido su última aparición como seleccionador. Sin embargo, a diferencia de otros entrenadores que han asumido responsabilidades tras grandes decepciones, el técnico alemán no ha mostrado intención de dimitir. Eso sí, acorde a informes de 'Kicker', es cuestión de tiempo para su relevo, dando lugar a Klopp en el banquillo.

Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania / EFE

El seleccionador mantiene públicamente su intención de cumplir el contrato que le vincula con la federación hasta 2028. No obstante, dentro del fútbol alemán existe la sospecha de que detrás de esa postura también pueda haber una cuestión económica. En caso de despido, Nagelsmann tendría derecho a una indemnización que diversas estimaciones sitúan en torno a los siete millones de euros.

Mientras tanto, la corriente dominante dentro de la dirección federativa parece apuntar claramente hacia un relevo en el banquillo. El principal candidato sería Jürgen Klopp. El actual responsable global de fútbol del grupo Red Bull, que durante el torneo ha ejercido además como comentarista televisivo, ha dejado entrever en varias ocasiones que estaría dispuesto a asumir el cargo. Según diversas informaciones, incluso existiría una cláusula o acuerdo de salida en su contrato con Red Bull que facilitaría una eventual incorporación al combinado nacional antes de 2029.

Jürgen Klopp, exentrenador alemán del Liverpool / MARC GÁZQUEZ| CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

El presidente de la federación, Bernd Neuendorf, y el director general deportivo, Andreas Rettig, abandonaron el campamento base de Winston-Salem sin realizar declaraciones extensas. Neuendorf se limitó a señalar que se analizarán con calma las razones por las que el equipo no fue capaz de explotar su potencial ni de responder a las expectativas del fútbol alemán.

Tras la eliminación, lejos de realizar una autocrítica profunda, Nagelsmann centró parte de sus explicaciones en errores individuales y en decisiones arbitrales. Llegó a señalar una acción de Undav como determinante y calificó como un “escándalo absoluto” la anulación del que habría sido el 2-1 marcado por Jonathan Tah. Esa reacción ha reforzado la sensación de que el técnico no ha asumido plenamente su parte de responsabilidad.

Las críticas no se limitan al seleccionador. El supuesto buen ambiente del grupo, repetidamente destacado durante la concentración, apenas se reflejó sobre el terreno de juego. Frente a selecciones teóricamente inferiores como Costa de Marfil, Ecuador o Paraguay, Alemania transmitió inseguridad, falta de convicción y una creciente pérdida de confianza a medida que avanzaba el torneo.

La revisión también podría afectar a Rudi Völler. El director deportivo, campeón del mundo como jugador y una de las figuras más respetadas del fútbol alemán, respaldó públicamente a Nagelsmann incluso cuando las dudas comenzaban a multiplicarse. En la federación, según el citado medio, existe ahora el debate sobre si fue capaz de ejercer suficiente influencia para corregir decisiones que acabaron resultando perjudiciales.