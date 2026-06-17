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MUNDIAL 2026

Klopp analiza el tropiezo de España ante Cabo Verde: "Impresionante de ver"

El alemán puso en valor lo logrado por la selección entrenada por Bubista

El entrenador alemán Jürgen Klopp, en un evento de Res Bull en Salzburgo.

El entrenador alemán Jürgen Klopp, en un evento de Res Bull en Salzburgo. / Jan Woitas/dpa

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Jordi Pérez de Arenaza

Jordi Pérez de Arenaza

El empate de España frente a Cabo Verde continúa generando debate. La ilusión y las expectativas que rodeaban el estreno del conjunto dirigido por Luis de la Fuente eran muy elevadas, por lo que el resultado ha provocado numerosas críticas dentro del entorno futbolístico. El encuentro dejó sensaciones preocupantes en la Selección: falta de intensidad, futbolistas incómodos en sus roles y un planteamiento que no terminó de encontrar soluciones.

Una de las voces que se ha pronunciado sobre este tropiezo ha sido Jürgen Klopp. El ex técnico del Liverpool y actual Director Global de Fútbol de Red Bull se ha consolidado como una de las figuras más respetadas e influyentes del fútbol internacional. Su nombre llegó incluso a aparecer relacionado con la actualidad del Real Madrid durante la última campaña electoral, y ahora sigue de cerca lo que ocurre en el Mundial, donde también analizó el empate de España ante Cabo Verde.

España se enfrentará a Arabia Saudí el próximo domingo 21 de junio en el Mundial 2026

España se enfrentará a Arabia Saudí el próximo domingo 21 de junio en el Mundial 2026 / EFE

Sin embargo, lejos de centrarse únicamente en las carencias del combinado español, Klopp quiso destacar el trabajo y la resistencia del conjunto africano, poniendo en valor la actuación de Cabo Verde ante 'La Roja': "Cabo Verde ha jugado con una mentalidad de bloque bajo que resulta realmente impresionante de ver".

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El entrenador alemán también recordó que en un torneo de máxima exigencia como un Mundial ningún partido está ganado antes de jugarse, independientemente del rival. "Muchos no esperaban una actuación así de Cabo Verde y también pensaban que España iba a ganar con facilidad y marcar muchos goles, pero el fútbol no funciona de esa manera, especialmente en una competición como esta. Todos los equipos tienen la capacidad y la ambición de ganar", concluyó.

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