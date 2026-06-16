Kimmich y la serpiente que sembró el caos en Alemania: "No creo que muera, pero es peligroso"

El Mundial no deja de deparar sorpresas, y no todas tienen que ver con el fútbol. Mientras la selección alemana se prepara para afrontar sus compromisos en el torneo, un inesperado visitante ha sembrado el pánico entre jugadores y cuerpo técnico del equipo teutón.

Julian Nagelsmann, en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

Fue Joshua Kimmich, uno de los pilares fundamentales de la Mannschaft, quien destapó el insólito incidente en una entrevista con el medio alemán 'BILD'. Según relató el centrocampista, una serpiente venenosa apareció en las instalaciones donde la selección tiene establecida su concentración en Winston Salem (North Carolina), lo que ha obligado a extremar las precauciones y a restringir temporalmente los paseos y actividades al aire libre alrededor del recinto.

Las palabras de Kimmich

El propio Kimmich describió la situación con evidente inquietud: "Ayer vimos la serpiente y nos dijeron que era venenosa. Si te muerde, tienes que ir al hospital de inmediato. No creo que sea mortal, pero sí muy peligrosa... En Alemania siempre había pensado que simplemente no tenemos tantos animales peligrosos", confesó el jugador del Bayern de Múnich.

Kimmich, durante el debut mundialista ante Curazao / EP

El protocolo activado por los responsables del equipo es claro: cualquier contacto con el reptil requeriría atención médica urgente y la administración de un antídoto específico. Por ello, los futbolistas han recibido instrucciones precisas para extremar la vigilancia y evitar zonas donde el animal pudiera estar escondido.

Fauna local muy distinta a la de Europa

No es la primera vez que la fauna local protagoniza un susto en una gran cita futbolística celebrada fuera de Europa. La exuberante naturaleza de Norteamérica, con sus ecosistemas muy distintos a los del Viejo Continente, ha puesto en alerta a una de las selecciones favoritas al título. Alemania, que debutó con victoria ante Curazao, tendrá que lidiar ahora con un rival bien distinto a los que enfrenta sobre el césped.