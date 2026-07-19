Keyne, el hermano de Lamine Yamal, sorprende a todos con su 'look' en la final del Mundial

Keyne, el hermano de Lamine Yamal, es una de las personas más mediáticas del Mundial 2026. El pequeño de la familia se ha convertido en el gran protagonista de España, debido a que en los últimos partidos las cámaras se han centrado en él para captar cómo celebraba los goles de la selección de Luis de la Fuente.

Uno de los momentos más comentados fue en los dieciseisavos de final, donde España se vio las caras contra Austria. En el tercer tanto, Keyne fue captado apretando los puños con una energía desbordante, una pose que muchos compararon con uno de los personajes más míticos de Marvel: Hulk.

En esa imagen, se podía ver una mujer rubia situada justo delante del hermano del extremo azulgrana tapaba parte de la escena. Por ello, el periodista Fran Guillén señaló en X, antes conocido como Twitter: "La rubia de delante nos ha privado del sticker de todos los tiempos".

Se hizo tan viral el comentario que Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo y de la selección española, tuvo que salir al paso: "La rubia de delante te ha dado un doblete esta tarde, amigo".

Para la final del Mundial, Keyne ha sorprendido a todos con su 'look', pues ha decidido ponerse una gorra de la Patrulla Canina, una exitosa serie de televisión animada canadiense creada por Keith Chapman.

Un momento que no ha pasado desapercibido para las cámaras de DAZN y tampoco en redes sociales, donde un usuario de X ha reaccionado diciendo: "Muy fan de Keyne". Otro ha añadido: "Es un flipado".

Lamine Yamal, sobre Keyne

El '10' del Barça está muy feliz de que su hermano esté disfrutando por todo lo alto del Mundial: "Me emociona ver a mi hermano feliz, ver a mi madre con la vida que siempre ha querido vivir y a mis amigos. Es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo".

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"Lo que pasa es que yo lo veo siempre en casa. Está allí y hace tonterías, empieza a bailar, parece un hombre en el cuerpo de un niño y me encanta pasar tiempo con él, me lo paso muy bien", concluyó.