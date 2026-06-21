Kessié, el exazulgrana que vuelve a brillar en un gran escenario

Franck Kessié volvió a aparecer cuando más lo necesitaba Costa de Marfil. El centrocampista, capitán de los 'Elefantes', adelantó a su selección ante Alemania en un partido de máxima exigencia del Mundial 2026 y lanzó un mensaje al fútbol europeo: sigue siendo un futbolista diferencial en las grandes citas pese a abandonar la primera línea.

El exjugador del Barça aprovechó una acción embarullada dentro del área en el minuto 30 para empujar el balón a la red y poner por delante a los africanos ante una de las grandes favoritas del torneo. La jugada nació tras una gran acción ofensiva de Costa de Marfil, que volvió a demostrar su capacidad para competir de tú a tú contra cualquier rival.

El tanto, además, tiene un valor especial para Kessié. A sus 29 años, este Mundial también se ha convertido en un escaparate para reivindicarse y recordar que continúa siendo un centrocampista de élite, pese a desarrollar actualmente su carrera lejos de los grandes focos europeos.

Su temporada 2025-26 con el Al Ahli saudí ha vuelto a ser muy consistente. El internacional costamarfileño ha mantenido su peso específico en el equipo, aportando presencia física, equilibrio y llegada desde segunda línea, además de contribuir con goles y asistencias en una campaña en la que el conjunto saudí ha vuelto a pelear por los títulos.

En Barcelona, mientras tanto, su figura continúa despertando simpatía. Su paso por el club azulgrana fue breve, apenas una temporada, pero dejó un gran recuerdo entre la afición. Llegó en el verano de 2022 procedente del Milan y fue una pieza muy útil para FC Barcelona de Xavi Hernández en la conquista de LaLiga 2022-23.

Kessié, capitán de Costa de Marfil / 'X'

Más allá de su rendimiento como recurso de rotación, Kessié protagonizó uno de los momentos más recordados de aquella temporada. Su gol en el tiempo añadido ante el Real Madrid en el Camp Nou prácticamente sentenció una Liga que acabó regresando a las vitrinas azulgranas cuatro años después. Disputó 43 partidos, marcó tres goles y repartió tres asistencias antes de poner rumbo a Arabia Saudí en el verano de 2023.

Ahora, tres años después de abandonar el Camp Nou, Kessié vuelve a situarse en el escaparate mundial. Costa de Marfil, que ya había arrancado el torneo derrotando a Ecuador gracias a un gol de Amad Diallo, perdieron en los minutos finales ante Alemania, aunque mantiene intactas sus aspiraciones de clasificarse para las eliminatorias.

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Y en medio de todo aparece, una vez más, el 'Presidente'. Un futbolista que quizá ya no ocupa portadas cada fin de semana en Europa, pero que sigue demostrando que, cuando la presión aumenta y los escenarios se agrandan, todavía sabe marcar diferencias.