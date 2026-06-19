Kenan Yildiz, la estrella turca que honra a su padre

Turquía es uno de los países en los que el fútbol se vive con más intensidad. Los estadios son famosos por la pasión de sus aficionados, cuyos gritos provocan una atmósfera única en campos como el de Galatasaray o el de Fenerbahce. Cuando llega el momento de ver a la selección, los aficionados turcos dejan de banda las bufandas y se sientan todos juntos a ver a un conjunto que pocas alegrías ha dado a un país tan entregado.

Uno de los jugadores que más ilusiona entre los aficionados turcos es Kenan Yildiz. El extremo izquierdo de la Juventus nació para brillar, así lo indica su apellido: Yildiz en turco significa estrella.

El jugador de 21 años nació y vivió en Ratisbona, una ciudad alemana de 150.000 habitantes, con su padre turco y su madre alemana. Yildiz fue canterano del Bayern de Múnich desde los 7 hasta los 17 años, cuando un desacuerdo con la directiva del Bayern le llevó a la Juventus, donde es la estrella, nunca mejor dicho, del equipo a día de hoy.

Yildiz nunca ha vivido en Turquía, es más, cuando llegó a la selección en 2023, ni siquiera sabía hablar en turco: "Entiendo el idioma, pero hablarlo se me hace más complicado" declaró en una entrevista a la FIFA en 2024. Por suerte, el fútbol habla por el: 5 goles en 29 partidos con la selección otomana. No són las cifras más espectaculares, pero su calidad para el regate y la facilidad que tiene para generar ocasiones hacen alucinar a los aficionados turcos.

Yildiz ha llegado al Mundial entre algodones por culpa de una lesión en la pantorrilla que le obligó a ser suplente ante Australia. Pero el jugador está dispuesto a darlo todo por el país de origen de su padre y apunta a ser titular en la segunda jornada ante una Paraguay que llega tras una dura derrota ante la anfitriona Estados Unidos por 4 a 1.

El jugador de la Juventus es la viva realidad de la situación actual de Turquía: buena parte de su población vive fuera de las fronteras del país. Así queda demostrado también en la propia selección de fútbol: 4 jugadores nacieron en Alemania (el propio Yildiz, Çalhanoglu, Ahyan y Ozcan), 3 en Países Bajos (Kadioglu, Kokçu y Aydin), 1 en Austria (Müldur) y 1 en Suecia (Gül).

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Vengan desde donde vengan, todos ellos tienen un objetivo común: llegar lo más lejos posible para ilusionar a un país que merece más alegrías. Para conseguirlo, por banda izquierda brilla una estrella: Kenan Yildiz.