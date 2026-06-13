Katy Perry maravilla en la tercera inauguración del Mundial

Estados Unidos puso el broche a las tres ceremonias de apertura del Mundial 2026 con un show partido en dos en Inglewood. Un primer bloque musical condicionado por las gradas semivacías y una pausa para el calentamiento de los equipos precedieron al plato fuerte de la noche, protagonizado por Katy Perry justo antes del pitido inicial del USA-Paraguay.

Un arranque frío y deslucido ante miles de asientos vacíos

La tercera y última inauguración de la cita mundialista se vivió este viernes en el Estadio Los Ángeles —el SoFi Stadium rebautizado temporalmente por la FIFA— y dejó una estampa insólita para un evento de este calibre: el inicio del espectáculo se desarrolló con el recinto prácticamente a medio llenar.

La organización del torneo optó por fragmentar la ceremonia en dos partes bien diferenciadas. El primer bloque arrancó de manera prematura con una voz en off que reivindicaba la inmensidad de la nación norteamericana, señalando que el país alberga «más de 50 estados y 340 millones de almas», antes de dar paso al tradicional desfile de banderas de las 48 selecciones participantes.

En el plano estrictamente musical, el rapero Future interpretó 'Game Time', el tema oficial de la competición, respaldado por un dinámico grupo de freestylers. Justo después, LISA, Anitta y Rema hicieron vibrar la estructura del estadio con su interpretación de Goals, luciendo impecables atuendos blancos y rodeados por decenas de bailarines. Con esta actuación, la integrante de Blackpink hizo historia al convertirse en la primera estrella femenina del K-pop en participar en una inauguración mundialista.

Lisa y Annita durante su actuación / Europa Press

El gran inconveniente de la jornada radicó en la logística de acceso. A la hora señalada para los acordes iniciales, miles de aficionados continuaban atrapados en los exteriores del estadio. Este desajuste provocó que el primer concierto se desarrollara sin apenas calor en las gradas, convirtiendo a los asientos vacíos en los protagonistas involuntarios de la apertura.

El SoFi ruge con Katy Perry tras el calentamiento

Una vez concluido este bloque inicial, la producción detuvo por completo el espectáculo. El escenario principal fue retirado a gran velocidad para permitir que las selecciones de Estados Unidos y Paraguay saltaran al césped a realizar sus respectivos ejercicios de calentamiento. Este parón técnico sirvió también para que el SoFi Stadium terminara de completar su aforo.

Con el ambiente ya en plena ebullición y la afición entregada, Katy Perry emergió en escena para elevar el listón de la noche. La estrella californiana interpretó su éxito Wonder junto a Tius, el talentoso tiktoker noruego de tan solo 10 años que revolucionó las redes sociales con su versión del tema.

Katy Perry, durante su actuación en el Mundial / EFE

Rumbo a la gran final de Nueva York

La cita de Inglewood clausuró un despliegue organizativo sin precedentes en la historia del fútbol: tres inauguraciones en tres países en apenas 48 horas, tras los actos previos celebrados en el Estadio Azteca con la presencia de Shakira y en el Estadio Toronto.

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Pese al despliegue actual, la FIFA se guarda su mejor baza para el final. El auténtico plato fuerte musical del campeonato llegará el próximo 19 de julio en Nueva York durante el descanso de la gran final. Para esa fecha, se proyecta un megaespectáculo al más puro estilo de la Super Bowl, ideado por Chris Martin y que contará con las actuaciones estelares de Madonna, Shakira y BTS.