Kang-In Lee y Krejcí, talento mundial 'made in' LaLiga

El Mundial 2026 arrancó este jueves con el México-Sudáfrica y el Corea-República Checa le cogió el testigo horas después, ya de noche en España. En ese contexto, la primera gran madrugada mundialista dejó precisamente como protagonistas a dos ex de LaLiga. El mejor jugador del partido fue Kang-In Lee, mientras que Ladislvav Krejcí se erigió en la única nota positiva en la derrota de la República Checa.

Pero vayamos por partes. El mediapunta coreano salió de la cantera del Valencia, no triunfó en el primer equipo en Mestalla y el club lo dejó escapar rumbo al Mallorca, que lo firmó a coste cero y lo terminó traspasando dos años después al PSG por 22 'kilos'. Negocio redondo. Y ahora, tres temporadas más tarde, Kang-In Lee brilla en un Mundial e incluso se permite el lujo de eclipsar a Son.

El exjugador del Tottenham es la gran estrella del fútbol coreano, el líder y capitán de la selección. Pero ante República Checa no tuvo su día. En ese contexto, apareció Kang-In Lee para echarse el equipo a la espalda y generar prácticamente todo el peligro ofensivo de su selección.

Kang-In Lee, durante su debut en el Mundial / EFE

Suya fue la asistencia en el gol del empate, un pase filtrado con una especie de cucharita que terminó en el 1-1 de In-Beom Hwang. Pero ya desde el minuto 1 había ido dejando destellos de su calidad, buscando el gol desde muy lejos y dejando solo a su compañero Son, muy fallón en el debut.

Aerolíneas Krejcí

Pero si Corea tuvo la misión de remontar el partido fue por culpa de la insistencia de Ladislav Krejcí. Fichado por el Girona en 2024 a cambio de 12 millones procedente del Sparta Praga, se le auguraba al central checo un futuro muy prometedor.

Ladislav Krejcí sacó la garra para la República Checa / EFE

Pero solo duró un año en las filas del club rojiblanco, que en 2025 recibió una oferta irrechazable de casi 30 millones por él. Otro talento más que se le escapaba a LaLiga frente al poderío económico de la Premier, en esta ocasión con un futbolista que no ha brillado en su club (Wolverhampton) pero que sí podría hacerlo con República Checa en el Mundial.

De momento ya ha contribuido con un gol. Golazo. Un testarazo inapelable. Pero insuficiente para un combinado que ha tenido que agarrarse al espíritu competitivo de un defensor de 27 años con más peligro que el tridente formado por Pavel Sulc (Lyon), Patric Schick (Leverkusen) y Lukás Provod (Slavia Praga), desaparecidos en combate.