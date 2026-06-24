Kane no vio puerta y un brujo de Ghana se apunta el mérito

Harry Kane volvió a ser protagonista tras el empate sin goles entre Inglaterra y Ghana (0-0), un partido en el que el delantero inglés falló la ocasión más clara en los minutos finales y dejó escapar una victoria que habría sido clave para su selección. Eso sí, en el encuentro anterior ante Croacia sí había marcado, incluso con un doblete, mostrando su buen inicio en el torneo.

Lo más curioso del tema es que en los días previos al encuentro, el ruido mediático creció a partir de unas declaraciones del sacerdote ghanés Nana Kwaku Bonsam, una figura conocida en su país por este tipo de intervenciones públicas en torno al fútbol, sobre la manera de frenar a Harry Kane.

“Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz antes, así que sé qué debo hacer para detenerlo. Soy muy famoso por mis predicciones. No deseo que sufra una lesión grave. Será lo justo para frenarlo contra mi país. Haré mi trabajo para que ayude a Ghana”, apuntó.

Estas declaraciones circularon ampliamente en la previa del partido y, ahora tras el empate y los errores de Kane de cara a portería, se han vuelto a viralizar por las redes sociales. Para muchos simple casualidad, pero para los más creyentes en estas artes será mérito de Nana Kwaku Bonsam.

Inglaterra, contra un 'muro'

Ya en el plano estrictamente futbolístico, Inglaterra dominó fases del encuentro pero se encontró con una Ghana muy ordenada y competitiva. El equipo de Thomas Tuchel generó ocasiones suficientes para ganar, pero volvió a carecer de acierto en los metros finales.

El momento decisivo llegó en el tramo final, cuando un balón suelto dentro del área pequeña cayó a los pies de Kane, que con todo a favor envió el disparo por encima del larguero. Una acción que simbolizó la frustración inglesa en un partido que terminó en empate sin goles.

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Más allá del ruido por estas declaraciones de brujería, el encuentro deja a Inglaterra con la obligación de mejorar su eficacia y a Kane con una nueva noche sin gol en un contexto en el que la presión sobre los delanteros siempre se multiplica.