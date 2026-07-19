Kane sale al rescate de Tuchel: “Es uno de los mejores entrenadores del mundo”

Harry Kane ha demostrado por qué es el capitán de Inglaterra. El futbolista del Bayern de Múnich, después de ganar a Francia (4-6) en el partido por el tercer puesto del Mundial, dio un paso al frente para defender a Thomas Tuchel, quien seguirá al frente del proyecto de Inglaterra hasta 2028, pese a sus cuestionadísimas decisiones durante la semifinal ante Argentina.

La victoria contra 'Les Bleus', que permitió a Inglaterra despedirse del Mundial con la medalla de bronce, alivió parcialmente el golpe, pero no borró el recuerdo de la semifinal. Con el 1-0 de Anthony Gordon, Tuchel se acobardó, retiró del campo a los jugadores más talentosos, empezó a acumular defensas y acabó 'regalando' su plaza en la final. Tuchel admitió públicamente que no se arrepentía de nada, pero asumió su responsabilidad.

Gordon celebrando su gol contra Argentina / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El alemán explicó que decidió pasar a una defensa de cinco porque los espacios eran demasiado grandes y Argentina se estaba imponiendo en el juego aéreo. A su juicio, el derrumbe no se produjo por el sistema, sino por la incapacidad inglesa para recuperar la pelota, salir de su propio campo y retomar el control del partido.

Él es el gran responsable de que hayamos logrado nuestro puesto más alto en un Mundial en sesenta años. Que sea uno de los mejores entrenadores del mundo no significa que vaya a acertar el cien por cien de las veces Harry Kane — Sobre Thomas Tuchel

Sea como fuere, ante Francia le fue mejor y Harry Kane reivindicó la influencia de Tuchel en el recorrido de una selección que alcanzó su mejor clasificación mundialista desde el título conquistado en 1966. "Él es el gran responsable de que hayamos logrado nuestro puesto más alto en un Mundial en sesenta años. Que sea uno de los mejores entrenadores del mundo no significa que vaya a acertar el cien por cien de las veces", afirmó.

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, reclamando una jugada del partido ante Argentina / EFE

No obstante, Kane no negó que los aficionados de los 'Three Lions' puedan sentirse frustrados. "Los aficionados tienen todo el derecho a estar enfadados, y Tuchel lo sabe mejor que nadie", expresó. "Como jugadores, como aficionados y como cuerpo técnico, todos creíamos de verdad que este torneo era el nuestro. Pero así es el fútbol. Cuando sueñas tan en grande como lo hicimos nosotros y te quedas tan cerca, duele tanto como nos está doliendo ahora mismo", explicó.

La Federación Inglesa amplió en febrero de 2026 la vinculación de Thomas Tuchel hasta la Eurocopa de 2028, torneo que tendrá a Inglaterra entre sus países organizadores. Tuchel llegó inicialmente para dirigir al equipo en el Mundial después de que la opción de Pep Guardiola se cayera, pese a tener un acuerdo verbal con el técnico de Santpedor. Esa decisión abrió definitivamente las puertas de Inglaterra al entrenador alemán.

¿Estará en 2030?

Por último, Kane, de 32 años, puso la vista en el futuro y habló del Mundial de 2030, competición que disputaría con 36 años. "Cuatro años son un mundo, obviamente, pero ya lo he dicho antes: jugar para Inglaterra es mi mayor ambición y lo que más orgullo me produce. Me siento tan bien como siempre. Nunca me pongo límites en estas cosas", mencionó.

Harry Kane se lamenta durante el partido ante Argentina / RONALD WITTEK / EFE

"Mientras siga rindiendo al nivel al que lo hago, seguiré representando a Inglaterra; así son las cosas. Cuatro años es mucho tiempo, por lo que no quiero dejarme llevar ni mirar tan lejos. Voy paso a paso", añadió.

El Mundial terminó para Inglaterra con una medalla y una herida. Kane se encargó de proteger a Tuchel, pero la renovación hasta 2028 no eliminará la pregunta que acompañará al seleccionador hasta la Eurocopa: ¿por qué se acobardó ante Argentina?