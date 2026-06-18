Kane hace historia para que Inglaterra tumbe a Croacia en el debut

Una semana de Mundial tuvo que esperar Inglaterra para estrenarse en la competición norteamericana, pero para los aficionados valió la pena: victoria solvente (4-2) ante una Croacia que batalla, pero sin el ímpetu de antes, cimentada en un glorioso e histórico Harry Kane y un Marcus Rashford empeñado en ganarse la titularidad en banda izquierda.

Apostó de entrada Thomas Tuchel por Anthony Gordon, extremo del Barça, en banda izquierda, en detrimento de un Rashford que tuvo que esperar su oportunidad en el banquillo. Por el otro lado, Noni Madueke -que ya generó controversia al meterse en la convocatoria delante de nombres como Cole Palmer o Phil Foden- era el encargado de llevar peligro a la zaga croata.

Y poco tardó el del Arsenal en dar problemas al equipo de Dalic. El más experimentado, quizá del que menos esperas un error, falló en su marca. Modric llegó tarde a despejar una pelota que antes tocó Madueke y el colegiado Turpin no dudó: penalti para los 'Three Lions'.

Gordon, titular con Inglaterra ante Croacia / EFE

Al cobro, quién sino, Harry Kane, que falló en su intento con un Livakovic que siempre se crece en penaltis mundialistas -recordar Qatar 2022 ante Brasil-. Sin embargo, esta vez lo hizo con algo de ayuda, adelantándose un poco y provocando que el VAR repitiera el cobro. Kane puede errar una, que ya es difícil. Dos, imposible: golazo y 1-0 para Inglaterra.

Iba a costarle mucho a Croacia meterse en el partido ante un cuadro británico que, sin brillar, controlaba el choque. Solo una verdadera obra de arte podría volver a equilibrar la balanza. Una como la de Baturina, por ejemplo. El futbolista del Como de Fàbregas recibió un envío por banda derecha de Stanisic para, con la derecha, fusilar a un Pickford cuya mejor estirada de nada sirvió.

Y la cosa iba de golazos, porque plantado el 1-1 volvió Inglaterra a la carga buscando recuperar la ventaja. Y la encontró, valiéndose otra vez de su carta más fiable: un Harry Kane imperial que se impuso sobre los aires a todos para, tras el preciso córner lanzado por Declan Rice, certificar el 2-1 a cinco minutos del descanso. Décimo gol en Mundiales, igualando al máximo artillero inglés en este torneo (Lineker) y a la caza de Klose y Messi (16).

Bellingham y Kane celebran / EFE

No era, por ello, el final. En el añadido la cosa volvería a agitarse. En la última jugada de la primera etapa, de hecho: Perisic recibió como buen 'pivot' en el área, dejándola servida para Musa de cabeza, y Petar completó la faena con su pierna diestra. 2-2 y a vestuarios.

Nada haría prever que, tras volver a los quince minutos, el ritmo iba a bajar. Es un Mundial de esa constante: entre pausas de hidratación y medias partes, el fútbol va tomando cara de cuatro cuartos y no de dos tiempos. En este caso, el tercero -como los dos primeros- fue a puro golpe.

Ni dos minutos pasaron cuando Jude Bellingham ya celebraba el 3-2 con los brazos abiertos. El del Real Madrid recibió en banda derecha una pelota larga de Elliott Anderson y, conduciendo, se metió hasta el área para definir de pierna derecha y poner nuevamente en ventaja a los ingleses.

Croacia lo intentó pero no fue suficiente / EUP

Y pudo ser más ventaja para los de Tuchel de no ser por un imperial Livakovic -raro decirlo cuando ya le metieron tres-. Pero, si no es por él, Rice habría marcado de pierna derecha, O'Reilly y Gordon de cabeza, o Harry Kane de zurda. Todas, todas, fueron paradas por el guardameta que pasó como fantasma por Montilivi.

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No pudo resistir más el guardameta, que vio como Tuchel sacó mano del banquillo. Entró al campo un Rashford con ganas de mostrarse, y vaya si lo hizo: golazo para sentenciar la victoria con el 4-2.