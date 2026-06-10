Historia SPORT
MUNDIAL 2026
Kane, Olise, Haaland, Musiala: la delantera que pudo ser
El francés, el noruego y el alemán disputarán el Mundial 2026 defendiendo los colores de una selección diferente a la de su país de nacimiento
Inglaterra acude al Mundial 2026 con la eterna vitola de candidata que lleva arrastrando 60 años, desde la edición de 1966, la disputada y ganada en casa. Lejos de la generación dorada, la de los Lampard, Gerrard, Owen, Terry y compañía, Thomas Tuchel ha optado por un bloque compacto que arrope a su máxima estrella: Harry Kane. Eso, sí, con una lista no exenta de polémica donde las ausencias de talentos como Cole Palmer o Phil Foden han escandalizado a los inventores del fútbol.
Harry Kane llega a la cita en el momento de maduración perfecto, en el momento álgido de su carrera. El delantero inglés ha desterrado en Múnich su maleficio de perdedor que le acompañaba de sus días en el Tottenham. En su palmarés lucen trofeos importantes, con dos Bundesligas y una Copa de Alemania, pero le falta coronarse a nivel internacional, tanto a nivel de clubes como con los 'Three Lions'.
Una delantera imaginaria
El deporte y el fútbol, en concreto, están repletos de historietas curiosas e Inglaterra, un criadero de jugadores inacabable, cuenta con varias ellas. Porque hablamos de Harry Kane y su instinto para perforar redes, pero ¿se imaginan una delantera donde el inglés compartiera área con Haaland? ¿Que al '9' le surtieran balones sus compañeros en Múnich, Jamal Musiala o Michael Olise? Suena a ciencia ficción futbolística, pero por pequeños detalles no se acabó produciendo.
Porque sí, por muy disparatado que parezca, Musiala, Olise y Haaland podrían haber optado por defender la camiseta de la selección británica. El caso del joven alemán es incluso más flagrante. De padre británico y madre germánica, Musiala fue convocado en diversas ocasiones por las categorías inferiores de Inglaterra. Sin embargo, una vez alcanzó el profesionalismo, el jugador nacido en Stuttgart se decantó por Alemania y la 'Mannschaft'.
Michael Olise y Erling Haaland son ingleses de nacimiento. Mientras que el francés nació y creció en Londres, el noruego lo hizo en Leeds, cuando su padre y ahora agente Alfie Inge vestía la camiseta del equipo de Elland Road hasta aquella terrorífica entrada de Roy Keane segó su carrera.
Alemania e Inglaterra entran en muchas apuestas para ganar el Mundial, mientras que Noruega asume un papel de tapada tras 28 años sin estar en un torneo mundialista, con una hornada prometedora pero inexperta. ¿Qué habría sido de una selección inglesa con esas cuatro bestias en ataque? Lo podemos imaginar, pero nunca lo sabremos.
- La petición de Julián Álvarez al Barça en la negociación por su fichaje
- El Barça, preocupado por Lamine Yamal
- Olise cae en la trampa: así funciona una de las normas más radicales del Mundial
- Deco empieza fuerte el verano
- Cristina Giner, profesora de yoga: 'Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día
- Oferta del Real Madrid por Julián Álvarez: el Barça ni se inmuta
- La lista negra de Mourinho en el Real Madrid
- El primer 'capricho' de Mourinho vale más de 90 millones de euros