Kane, Olise, Haaland, Musiala: la delantera que pudo ser

Inglaterra acude al Mundial 2026 con la eterna vitola de candidata que lleva arrastrando 60 años, desde la edición de 1966, la disputada y ganada en casa. Lejos de la generación dorada, la de los Lampard, Gerrard, Owen, Terry y compañía, Thomas Tuchel ha optado por un bloque compacto que arrope a su máxima estrella: Harry Kane. Eso, sí, con una lista no exenta de polémica donde las ausencias de talentos como Cole Palmer o Phil Foden han escandalizado a los inventores del fútbol.

Harry Kane llega a la cita en el momento de maduración perfecto, en el momento álgido de su carrera. El delantero inglés ha desterrado en Múnich su maleficio de perdedor que le acompañaba de sus días en el Tottenham. En su palmarés lucen trofeos importantes, con dos Bundesligas y una Copa de Alemania, pero le falta coronarse a nivel internacional, tanto a nivel de clubes como con los 'Three Lions'.

Una delantera imaginaria

El deporte y el fútbol, en concreto, están repletos de historietas curiosas e Inglaterra, un criadero de jugadores inacabable, cuenta con varias ellas. Porque hablamos de Harry Kane y su instinto para perforar redes, pero ¿se imaginan una delantera donde el inglés compartiera área con Haaland? ¿Que al '9' le surtieran balones sus compañeros en Múnich, Jamal Musiala o Michael Olise? Suena a ciencia ficción futbolística, pero por pequeños detalles no se acabó produciendo.

Harry Kane, jugador del Bayern de Múnich / RONALD WITTEK / EFE

Porque sí, por muy disparatado que parezca, Musiala, Olise y Haaland podrían haber optado por defender la camiseta de la selección británica. El caso del joven alemán es incluso más flagrante. De padre británico y madre germánica, Musiala fue convocado en diversas ocasiones por las categorías inferiores de Inglaterra. Sin embargo, una vez alcanzó el profesionalismo, el jugador nacido en Stuttgart se decantó por Alemania y la 'Mannschaft'.

Erling Haaland, con Noruega en el partido amistoso ante Marruecos / AP

Michael Olise y Erling Haaland son ingleses de nacimiento. Mientras que el francés nació y creció en Londres, el noruego lo hizo en Leeds, cuando su padre y ahora agente Alfie Inge vestía la camiseta del equipo de Elland Road hasta aquella terrorífica entrada de Roy Keane segó su carrera.

Michael Olise, una de las estrellas de Francia / EFE

Alemania e Inglaterra entran en muchas apuestas para ganar el Mundial, mientras que Noruega asume un papel de tapada tras 28 años sin estar en un torneo mundialista, con una hornada prometedora pero inexperta. ¿Qué habría sido de una selección inglesa con esas cuatro bestias en ataque? Lo podemos imaginar, pero nunca lo sabremos.